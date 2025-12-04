NATO tuyên bố sẵn sàng đáp trả mọi nguy cơ từ Nga

Căng thẳng giữa Nga và châu Âu tiếp tục leo thang sau khi các cuộc tiếp xúc giữa đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin không đạt được thỏa thuận nào.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: Reuters.

Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã phản ứng mạnh mẽ trước tuyên bố của ông Putin rằng Nga "sẵn sàng đáp trả" nếu châu Âu khơi chiến. Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh liên minh “không ngần ngại làm mọi điều cần thiết để bảo vệ 1 tỷ dân và toàn vẹn lãnh thổ”, theo Independent.

Tuyên bố cứng rắn của NATO được đưa ra trong bối cảnh hy vọng về một thỏa thuận hòa bình do Mỹ làm trung gian cho Ukraine đang dần phai nhạt.

Hôm 3/12, cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và phái đoàn Mỹ bị hủy chỉ vài giờ sau khi đội ngũ của ông Trump rời Moscow mà không đạt được kết quả rõ ràng, dù ông Trump sau đó khẳng định ông Putin “muốn hòa bình”.

Ông Rutte vẫn cho rằng ông Trump “là người duy nhất trên thế giới có khả năng phá vỡ thế bế tắc” của cuộc chiến.

“NATO là liên minh phòng thủ. Nhưng đừng nhầm lẫn: chúng tôi sẵn sàng hành động để bảo vệ 1 tỷ dân và lãnh thổ của mình. Ông Putin tin ông ấy có thể khiến chúng tôi mệt mỏi, nhưng điều đó sẽ không xảy ra”, ông Rutte nói trước thềm hội nghị thượng đỉnh tại Brussels.

Tiến trình hòa đàm bị đình trệ sau cuộc họp kéo dài 5 giờ hôm 2/12 giữa các quan chức Nga, trong đó có Kirill Dmitriev, với đặc phái viên Steve Witkoff của ông Trump và con rể ông Trump, Jared Kushner.

Điện Kremlin phủ nhận việc Moscow bác bỏ thẳng thừng một thỏa thuận, cho rằng những bất đồng hiện tại “là một phần bình thường của quá trình đàm phán và tìm kiếm thỏa hiệp”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, đặc phái viên tổng thống Kirill Dmitriev và trợ lý chính sách đối ngoại Yuri Ushakov tham dự cuộc họp với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Steve Witkoff và con rể Jared Kushner tại Điện Kremlin ở Moscow (Nga) ngày 2/12. Ảnh: Reuters.

Theo kế hoạch, ông Witkoff và ông Kushner sẽ bay sang Brussels để gặp phái đoàn Ukraine, nhưng thay vào đó, họ trở về Washington ngay trong ngày.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết ông Witkoff đã liên lạc với phía Ukraine sau cuộc gặp tại Moscow.

“Ông ấy có trao đổi với trưởng đoàn đàm phán của Ukraine”, Sybiha nói. “Phía Mỹ cho biết họ đánh giá cuộc trao đổi tại Moscow là tích cực và mời phái đoàn Ukraine tiếp tục thảo luận tại Mỹ trong thời gian tới”.

Hiện chưa rõ “kết quả tích cực” nói trên là gì, nhất là khi kế hoạch hòa bình 28 điểm ban đầu của ông Trump từng bị chỉ trích là “danh sách mong muốn của Nga”.

Ông Trump cũng nói các cố vấn của mình tin rằng ông Putin “muốn kết thúc cuộc chiến ở Ukraine”.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục, ông cho biết: “Ấn tượng mạnh mẽ của họ là ông ấy muốn đạt một thỏa thuận”.

Trong khi đó, châu Âu hôm 3/11 tiếp tục thể hiện sự ủng hộ dành cho Ukraine và bác bỏ tuyên bố của ông Putin. Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cho biết London sẽ hỗ trợ thêm 10 triệu bảng để Ukraine sửa chữa hệ thống năng lượng bị hư hại.