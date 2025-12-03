Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Putin: Nga sẵn sàng nếu châu Âu khơi chiến

  • Thứ tư, 3/12/2025 08:34 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo rằng nếu các cường quốc châu Âu khơi mào xung đột với Nga, Moscow sẽ sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trước báo chí tại Diễn đàn Đầu tư VTB “Russia Calling!” ở Moscow, ngày 2/12/2025. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, gần bốn năm sau khi chiến sự Ukraine bùng nổ, cuộc xung đột đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II đến nay vẫn chưa đến hồi kết.

Ngày 2/12, Tổng thống Putin khẳng định Moscow “không muốn chiến tranh”. Nhưng nếu nếu châu Âu khơi mào chiến sự, “cuộc chiến sẽ kết thúc nhanh đến mức không còn ai để chúng tôi đàm phán hòa bình”.

Ông Putin cũng cho rằng xung đột tại Ukraine không phải là một cuộc chiến toàn diện, và Nga đang hành động có kiểm soát - điều mà ông nói sẽ không áp dụng nếu đối đầu trực diện với châu Âu.

Tổng thống Putin cáo buộc các nước châu Âu gây cản trở nỗ lực hòa giải của Tổng thống Mỹ Donald Trump bằng cách đưa ra các đề xuất “biết trước là không thể chấp nhận đối với Moscow”, nhằm đổ lỗi cho Nga từ chối hòa bình. Ông nói việc cắt liên lạc với Moscow khiến châu Âu tự loại mình khỏi tiến trình đàm phán và “đứng về phía chiến tranh”.

Ông Putin cũng đe dọa cắt đường tiếp cận biển của Ukraine để đáp trả các cuộc tấn công bằng drone nhằm vào tàu chở dầu của Nga ở Biển Đen.

Theo Japantimes, ông Putin cảnh báo sẽ tấn công tàu của các nước hỗ trợ Ukraine nếu những đợt tấn công vào tàu chở dầu Nga tiếp tục diễn ra, và gọi hành động này là “cướp biển”.

Trong khi đó, châu Âu lo ngại kế hoạch hòa bình do Mỹ thúc đẩy có thể buộc Ukraine nhượng bộ, khiến Nga được lợi thay vì bị trừng phạt.

Theo các quan chức Mỹ, hơn 1,2 triệu binh sĩ Nga và Ukraine đã thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc chiến, dù cả hai bên không công bố số liệu chính thức.

Những cuốn sách hay về châu Âu

Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả các cuốn sách hay nên đọc để hiểu thêm về châu Âu, khu vực có bề dày lịch sử được mệnh danh là "lục địa già".

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

