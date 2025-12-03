Kết quả đàm phán hòa bình của Nga-Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Steve Witkoff, cùng con rể ông Trump là Jared Kushner tại Điện Kremlin, nhằm thảo luận về khả năng chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.

Tổng thống Putin tiếp phái đoàn Mỹ tại Moscow (Nga) ngày 2/12. Ảnh: Reuters.

Theo CNN, Cố vấn đối ngoại Yuri Ushakov cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và hai đại diện Mỹ, Steve Witkoff và Jared Kushner ngày 2/12, là “rất hữu ích, mang tính xây dựng và có nội dung sâu”.

Hai bên đã thảo luận kỹ về khả năng hợp tác để đạt được một giải pháp hòa bình lâu dài cho Ukraine.

Ông Ushakov và đặc phái viên Kirill Dmitriev cùng tham dự cuộc họp tại Điện Kremlin, kéo dài gần 5 giờ.

Tại cuộc gặp ở Điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin tươi cười nói ông vui mừng được gặp ông Steve Witkoff, đồng thời hỏi về chuyến dạo quanh Quảng trường Đỏ của ông Witkoff và ông Jared Kushner.

“Moscow là một thành phố tuyệt đẹp,” ông Witkoff đáp, trong cuộc trò chuyện có sự tham gia của cố vấn đối ngoại Yuri Ushakov và đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev. Hai bên đều sử dụng phiên dịch.

Tuy nhiên, the RT, trợ lý Tổng thống Vladimir Putin, ông Yuri Ushakov, cho biết cuộc gặp kéo dài năm giờ giữa Tổng thống Vladimir Putin, đặc phái viên Kirill Dmitriev và đại diện Mỹ Steve Witkoff diễn ra “mang tính xây dựng, hữu ích và có nội dung sâu”, nhưng hiện “chưa đạt được thỏa hiệp nào.” Ông nói chưa có kế hoạch cho cuộc gặp trực tiếp giữa Putin và Tổng thống Trump.

Theo ông Ushakov, hai bên thảo luận các vấn đề cốt lõi chứ chưa bàn đến câu chữ cụ thể. “Một số đề xuất của Mỹ có thể chấp nhận, số khác thì không”, ông nói, đồng thời xác nhận rằng vấn đề lãnh thổ đã được đề cập. Khi được hỏi hòa bình đang gần hay xa hơn, ông Ushakov trả lời: “Chắc chắn không xa hơn”.

Phía Mỹ đã chuyển cho Nga 4 tài liệu khác liên quan đến giải pháp khả thi cho cuộc xung đột Ukraine.

Tại Washington, Tổng thống Donald Trump nói: “Người của chúng tôi đang ở Nga để xem liệu có thể giải quyết vấn đề hay không. Không dễ chút nào. Thật là một mớ hỗn độn”, đồng thời ước tính thương vong hiện ở mức 25.000-30.000 người mỗi tháng.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, người dẫn dắt nỗ lực điều chỉnh kế hoạch hòa bình ban đầu theo quan ngại của Ukraine và châu Âu, nói ông Witkoff đang nỗ lực chấm dứt chiến tranh.

Đặc phái viên của Nga Kirill Dmitriev (giữa), cùng hai đặc phái viên của Mỹ Steve Witkoff (phải) và Jared Kushner (trái) tại cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Moscow (Nga) ngày 2/12. Ảnh: Reuters.

Ông Putin chỉ trích châu Âu

Trước cuộc gặp, ông Putin đã gặp gỡ báo chí và chỉ trích châu Âu cản trở những nỗ lực đưa lại hòa bình do phía Mỹ đề xuất. Tổng thống Nga cho rằng Ukraine và các đồng minh “đứng về phía chiến tranh” khi đưa ra những yêu cầu “không thể chấp nhận đối với Nga”.

Theo Japantimes, ông Putin cảnh báo sẽ tấn công tàu của các nước hỗ trợ Ukraine nếu những đợt tấn công vào tàu chở dầu Nga tiếp tục diễn ra, và gọi hành động này là “cướp biển”.

Trong khi đó, châu Âu lo ngại kế hoạch hòa bình do Mỹ thúc đẩy có thể buộc Ukraine nhượng bộ, khiến Nga được lợi thay vì bị trừng phạt.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine “đang chờ tín hiệu” từ phái đoàn Mỹ về kết quả cuộc gặp với ông Putin.

“Nếu tín hiệu cho thấy có cơ hội đạt được các quyết định nhanh và mang tính toàn diện, chúng tôi sẽ ngay lập tức cử phái đoàn cấp cao tới đàm phán”, ông Zelensky viết trên X (Twitter).

Ông Zelensky cũng khẳng định ông “sẵn sàng gặp Tổng thống Donald Trump”, tùy thuộc vào kết quả từ cuộc trao đổi giữa Tổng thống Putin và phái đoàn Mỹ.

Ông Zelensky: Cơ hội chấm dứt xung đột hiện 'lớn hơn bao giờ hết'

Tổng thống Ukraine có vẻ như mong chờ một kết quả tốt đẹp hơn. Ông nói cơ hội kết thúc xung đột với Nga hiện “lớn hơn bao giờ hết”. Đây là “thách thức nhưng đầy hy vọng”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang đối mặt với giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp chính trị, khi các vụ bê bối tham nhũng gây bất ổn nội bộ và áp lực phải đạt thỏa thuận với Nga ngày càng gia tăng.

Ông đang tìm kiếm sự ủng hộ của châu Âu. Hôm 1/12 ông đã gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris.

Ngày 2/12, Tổng thống Zelensky đã tới Dublin trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Ireland. Ông làm việc với Thủ tướng Micheál Martin và các quan chức cấp cao.

Hai bên sẽ ký một thỏa thuận xác định cam kết hỗ trợ Ukraine trong 5 năm, gồm 100 triệu euro viện trợ quân sự phi sát thương và 25 triệu euro để khôi phục hạ tầng năng lượng bị Nga tấn công.

Sau buổi làm việc, ông Zelensky sẽ phát biểu trước Quốc hội Ireland, đánh dấu lần thứ hai ông xuất hiện tại đây sau bài phát biểu vào tháng 4/2022.

Tại Dublin, trong cuộc họp báo với Thủ tướng Ireland Micheál Martin, ông Zelensky nói các bên đang xem xét 20 đề xuất được xây dựng tại Geneva và chỉnh sửa ở Florida, nhưng vẫn cần hoàn thiện. Ông nhận định Mỹ “đang có những bước đi nghiêm túc để chấm dứt chiến tranh” và kêu gọi đạt một “nền hòa bình công bằng”, thay vì chỉ tạm ngừng bắn.

Về chuyến thăm Moscow của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, Tổng thống Zelensky nói ông sẽ liên lạc với phía Mỹ ngay sau cuộc gặp của họ với Tổng thống Vladimir Putin, và có thể gặp trực tiếp nếu cần. Ông dự báo diễn biến ngoại giao “có thể thay đổi theo từng ngày, thậm chí theo từng giờ”, tùy vào tín hiệu nhận được từ các cuộc đàm phán.