Con rể ông Trump sẽ gặp Tổng thống Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump cử phái đoàn đến Nga với mục đích giải quyết xung đột tại Ukraine. Phái đoàn có đặc phái viên Steve Witkoff và con rể ông Trump - Jared Kushner.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (giữa) và hai đặc phái viên Steve Witkoff (trái) và Jared Kushner (phải) trong cuộc gặp gỡ phái đoàn Ukraine tại Hallandale Beach, bang Florida, Mỹ, ngày 30/11. Ảnh: Reuters.

Dự kiến cuộc gặp giữa phái đoàn của Mỹ và Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra trong ngày 2/12.

Trong ngày 1/12, Nhà Trắng khẳng định “rất lạc quan” về cuộc gặp sắp diễn ra tại Moscow. “Chúng tôi đã liệt kê các điểm mấu chốt ra giấy và tinh chỉnh rất kỹ”, phát ngôn viên Karoline Leavitt cho biết.

Người phát ngôn của Nhà Trắng về vấn đề an ninh quốc gia Anna Kelly nhấn mạnh Tổng thống Trump “tự hào về toàn bộ đội ngũ an ninh quốc gia, bao gồm ông Witkoff và ông Kushner, trong việc nỗ lực đối thoại với cả hai phía để xây dựng một thỏa thuận hòa bình bền vững”.

Nỗ lực mới nhất của ông Trump trong việc cử phái đoàn đặc biệt tới Nga tiếp tục phản ánh phong cách ngoại giao phi truyền thống của ông.

CNN nhận định ông Trump có xu hướng dựa vào nhóm nhỏ cộng sự thân tín được ông tin tưởng để xử lý các vấn đề quan trọng. Một cựu quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đánh giá rằng ông Trump vốn ưu tiên “ngoại giao cá nhân”.

Hai đặc phái viên Witkoff và Kushner từng đóng vai trò then chốt trong thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas.

Đây có thể là lý do khiến họ tiếp tục tham gia vào tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas, ông Trump từng gọi ông Witkoff là “nhà đàm phán tuyệt vời”.

Hồi tháng 10, ông Trump từng kể rằng cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và đặc phái viên Witkoff vốn dự kiến kéo dài trong khoảng 15-20 phút nhưng trong thực tế kéo dài tới... 5 giờ.

“Ông ấy nói chuyện suốt 5 tiếng đồng hồ? Tôi hỏi: Hai người nói gì vậy? Ông ấy chỉ đáp: Rất nhiều điều thú vị”, ông Trump cho hay.

Ban đầu, ông Witkoff chỉ được giao phụ trách các vấn đề về Trung Đông, tuy nhiên, phạm vi công việc của ông Witkoff gần đây nhanh chóng mở rộng sang cả vấn đề Ukraine.

Cựu cố vấn Nhà Trắng Jared Kushner xuất hiện tại một cuộc họp báo ngày 13/8/2020. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, con rể của ông Trump - Jared Kushner - đã có mặt trong hai cuộc gặp cấp cao với phía Ukraine trong hai tuần trở lại đây. Hiện Kushner tái xuất như một nhân vật then chốt trong chiến lược ngoại giao của Tổng thống Trump.

Dù không giữ chức vụ chính thức nào trong chính quyền, Kushner đã cùng Witkoff thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza. Sau đó, Kushner tiếp tục hỗ trợ Witkoff trong tiến trình đàm phán giải quyết xung đột tại Ukraine.

Giới chức Nhà Trắng nhìn nhận vai trò của Kushner thời gian gần đây là sự tiếp nối tự nhiên từ các công việc Kushner từng đảm đương, khi ông Trump trúng cử Tổng thống Mỹ lần đầu hồi năm 2016.

Một số nguồn tin cho biết Tổng thống Trump coi con rể là người có khả năng “chốt hạ” trong các thỏa thuận đối ngoại, bởi khả năng “gỡ nút thắt” trong các vụ việc phức tạp. Đặc biệt, Kushner là một trong số ít người được ông Trump tin tưởng tuyệt đối.

Vì vậy, khi Kushner xuất hiện tại các cuộc đàm phán quan trọng, ông thường được xem là nhân tố mang theo tín hiệu mạnh mẽ mà Tổng thống Trump muốn gửi đến các nhà lãnh đạo nước ngoài, rằng cuộc đối thoại này giống như họ đang làm việc trực tiếp với ông Trump.

Theo CNN, sự tham gia của Kushner vào phái đoàn đến Nga phần nào phản ánh sự sốt ruột của ông Trump khi chưa thể nhanh chóng kết thúc xung đột tại Ukraine.

Có thể ông Trump đang mong muốn áp dụng mô hình Gaza vào vấn đề tại Ukraine. Đối với Ukraine, việc Kushner xuất hiện cũng cho thấy ông Trump tin rằng thỏa thuận hòa bình là khả thi.