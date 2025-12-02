Tiết lộ tin bất ngờ liên quan tới việc Ukraine gia nhập NATO

CNN dẫn kịch bản được các nhà đàm phán hòa bình của Mỹ thảo luận vào cuối tuần qua cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) được cho là có thể ngăn Ukraine gia nhập liên minh quân sự này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong một cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ. Ảnh: AFP/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga chiều 1/12 dẫn thông tin đài CNN của Mỹ đăng tải dựa trên kịch bản được các nhà đàm phán hòa bình của Mỹ thảo luận vào cuối tuần qua cho biết NATO được cho là có thể ngăn Ukraine gia nhập liên minh quân sự này mà không buộc Kyiv chính thức từ bỏ tham vọng gia nhập.

Theo RT, bản tin của CNN xuất hiện sau nhiều tháng Ukraine từ chối đáp ứng các điều kiện do Liên bang Nga nêu ra và bác bỏ yêu cầu về trung lập - điều mà Moskva coi là một trong những vấn đề then chốt của xung đột.

Tháng trước, Mỹ đã đưa ra một kế hoạch 28 điểm nhằm chấm dứt giao tranh. Theo các phiên bản bị rò rỉ, đề xuất này yêu cầu Kyiv từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, từ bỏ các yêu sách về lãnh thổ đã sáp nhập vào Liên bang Nga và giới hạn quy mô quân đội ở mức 600.000 người.

Kyiv liên tục bác bỏ các yêu cầu đó, nhấn mạnh rằng mục tiêu gia nhập NATO đã được ghi vào hiến pháp Ukraine.

Theo CNN, một đề xuất được Mỹ cập nhật đã được các phái đoàn từ Kyiv và Washington, bao gồm Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Đặc phái viên Tổng thống Steve Witkoff và Cố vấn Tổng thống Jared Kushner, thảo luận khi họ gặp nhau tại Florida vào hôm 30/11.

CNN dẫn một nguồn tin cho hay các phái đoàn đã xem xét một thỏa thuận theo đó Ukraine vẫn có thể giữ tham vọng gia nhập NATO trong hiến pháp, trong khi Liên bang Nga và các thành viên của khối quân sự do Mỹ dẫn đầu sẽ đạt được một thỏa thuận để ngăn Kyiv thực sự gia nhập.

“Ukraine sẽ không bị ép phải chính thức, theo nghĩa pháp lý, từ bỏ khát vọng này”, nguồn tin nói với CNN, đồng thời cho biết Mỹ hoặc các quốc gia NATO có thể đáp ứng yêu cầu của Liên bang Nga thông qua các thỏa thuận song phương hoặc đa phương mà không cần sự tham gia của Kyiv.

Nguồn tin của CNN cho biết các nhà đàm phán cũng đã đạt tiến triển về vấn đề Ukraine rút quân khỏi các vùng lãnh thổ ở Donbass đã sáp nhập vào Liên bang Nga, nhưng từ chối cung cấp chi tiết, mô tả vấn đề là “quá nhạy cảm”.

Sau cuộc gặp hôm 30/11, Ngoại trưởng Rubio nói rằng đã có tiến triển nhưng nhấn mạnh rằng “cần thêm nhiều nỗ lực”, đồng thời lưu ý rằng Liên bang Nga phải “là một phần của phương trình” trong bất kỳ thỏa thuận nào.

Liên bang Nga hoan nghênh nỗ lực của Tổng thống Trump, nói rằng đề xuất ban đầu của Mỹ có thể là cơ sở cho một thỏa thuận.

Tuy nhiên, Tổng thống Vladimir Putin cũng cảnh báo rằng Kyiv và các nước châu Âu hậu thuẫn Ukraine tiếp tục phá hoại tiến trình này vì “nghị trình riêng của họ”

Theo xác nhận của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Đặc phái viên Mỹ Witkoff dự kiến sẽ gặp Tổng thống Putin tại Moskva vào chiều 2/12 để đàm phán.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: IRNA/TTXVN

Hãng tin RIA Novosti hôm 1/12 dẫn lời ông Peskov cho biết Tổng thống Putin cùng ngày cũng có một số cuộc họp riêng nhằm chuẩn bị cho các cuộc trao đổi song phương dự kiến diễn ra vào ngày hôm sau.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, hình ảnh mở đầu cuộc gặp sẽ được công bố và khả năng sẽ có tuyên bố gửi báo chí sau buổi làm việc.

Về tiến trình hòa đàm Ukraine, Điện Kremlin cho biết Liên bang Nga mong muốn đạt được kết quả tích cực nhưng không thảo luận thông qua báo chí, mà ưu tiên trao đổi trực tiếp và thực chất thay vì công khai trên truyền thông.

Khi được hỏi về khả năng việc Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak rời nhiệm sở có thể tác động tới đàm phán, ông Peskov nói “thực tế sẽ trả lời”.

Trước đó, ngày 28/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Chánh Văn phòng Tổng thống Andriy Yermak đã đệ đơn từ chức.

Ông Peskov đồng thời cho biết lịch làm việc của Tổng thống Putin trong những ngày tới “rất dày đặc”, đặc biệt khi Liên bang Nga còn có các cuộc tiếp xúc cấp cao với Ấn Độ trong chiều cùng ngày. Phía Liên bang Nga nhận định tuần làm việc này sẽ “khá căng thẳng”.

Cuộc tiếp xúc Nga - Mỹ này diễn ra trong bối cảnh tiến trình hòa bình với Ukraine đang có nhiều diễn biến mới.

Ngày 19/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí với kế hoạch gồm 28 điểm nhằm hướng tới giải pháp cho cuộc xung đột giữa Liên bang Nga và Ukraine.

Sau đó 4 ngày, các đại diện của Mỹ và Ukraine đã gặp nhau tại Geneva (Thụy Sĩ) để thảo luận đề xuất hòa bình nói trên.

Tiếp đó, ngày 30/11, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff đã gặp phái đoàn Ukraine tại Hallandale Beach, bang Florida, để tiếp tục bàn thảo về kế hoạch này.