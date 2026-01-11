Cuộc sống xa hoa của 'vợ Trần Chí'

Sau khi ông trùm Prince Group Trần Chí sa lưới, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền hình ảnh một phụ nữ được cho là vợ của "ông trùm", gây sốc với biệt thự nuôi cá mập, máy bay riêng và quà tặng xa xỉ cho con.

Người phụ nữ được cho là người vợ bí ẩn của Trần Chí. Ảnh: Singtao.

Ngày 7/1, Trần Chí - người bị cáo buộc xây dựng “đế chế lừa đảo” xuyên quốc gia - Trần Chí, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Prince Group (Campuchia) - đã bị bắt giữ và áp giải từ Campuchia về Bắc Kinh, theo thông báo của Bộ Công an Trung Quốc.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý không chỉ bởi quy mô điều tra, mà còn bởi những chi tiết hiếm hoi liên quan đến đời sống cá nhân của ông trùm kín tiếng này.

Biệt thự xa hoa

Trước đó, dù bị cho là tích lũy khối tài sản khổng lồ bằng các phương thức phi pháp, thông tin về gia đình và người thân của Trần Chí gần như không được công bố, ngoài một số đồn đoán cho rằng người đàn ông này xuất thân từ tỉnh Phúc Kiến.

Tuy nhiên, sau khi Trần Chí bị bắt và bị tước quốc tịch Campuchia, mạng xã hội Trung Quốc bất ngờ lan truyền loạt hình ảnh chụp màn hình về cuộc sống xa hoa của một phụ nữ, làm dấy lên nhiều nghi vấn, Singtao (Tinh Đảo nhật báo) - tờ báo tiếng Trung lâu đời nhất và lớn thứ hai ở Hong Kong, đưa tin.

Theo nhiều tài khoản mạng, người phụ nữ này được cho là vợ của Trần Chí, thường được gọi là “EVa”, tên thật bị đồn đoán là Lý X. Vân, quê Nam Sung (Tứ Xuyên). Hai người được cho có một con trai và một con gái. EVa được cho là thường xuyên khoe lối sống vương giả trên mạng xã hội, từ không gian sống đến mức chi tiêu hiếm thấy.

Những hình ảnh lan truyền cho thấy trong biệt thự của gia đình xuất hiện nhiều vật dụng xa xỉ, như tác phẩm chạm khắc do nghệ nhân thực hiện trong suốt một năm, giường gỗ kim tơ nam mộc trị giá hàng triệu nhân dân tệ.

Đặc biệt, quà tặng dành cho con gái được cho là cây đàn piano Steinway & Sons bằng vàng ròng 24K, với mức giá được cho là lên tới hàng triệu nhân dân tệ.

Không chỉ dừng lại ở nội thất, EVa còn bị cho là sở hữu bộ sưu tập thời trang và phụ kiện hàng hiệu đắt đỏ, gồm nhiều mẫu túi Hermès, Chanel thuộc phân khúc cao cấp, cùng đồng hồ và trang sức phiên bản giới hạn. Hai con của người phụ nữ này cũng thường xuất hiện với trang phục hàng hiệu từ các nhà mốt lớn của châu Âu.

Những hình ảnh và bài đăng trên mạng xã hội của EVa cho thấy lối sống xa xỉ hiếm thấy. Ảnh: Singtao.

Lối sống xa hoa còn thể hiện qua việc di chuyển và nghỉ dưỡng. Theo các bài đăng được cho là của EVa, gia đình này duy trì nhiều máy bay phản lực tư nhân, sẵn sàng phục vụ các chuyến đi ngắn, thậm chí chỉ để dùng bữa tại châu Âu. Ngoài ra, họ còn sở hữu du thuyền riêng trị giá hàng trăm triệu nhân dân tệ. Bên trong khuôn viên nhà ở, bể cá được cho là nuôi cả cá mập - chi tiết khiến dư luận đặc biệt chú ý.

EVa cũng từng chia sẻ hình ảnh về các tài sản cao cấp ở nước ngoài, trong đó có căn hộ hạng sang tại khu Orchard Road, trung tâm mua sắm đắt đỏ bậc nhất Singapore.

Hiện danh tính thực sự của người phụ nữ nói trên vẫn chưa được cơ quan chức năng xác nhận.

Tuy nhiên, theo tổng hợp của một số tài khoản truyền thông độc lập tại Trung Quốc, mức độ phô trương về quy mô tài sản, chi tiêu và lối sống của nhân vật này được đánh giá là vượt trội so với nhiều “hiện tượng khoe của” trên mạng xã hội. Đáng chú ý, các tài khoản được cho là của EVa trên Xiaohongshu và Douyin đã bị xóa toàn bộ nội dung.

Vai trò của vợ Trần Chí trong mạng lưới?

Trước đó, báo chí Trung Quốc đưa tin, người phụ nữ có tên Lý Thái Vân được ghi nhận là vợ hợp pháp của Trần Chí và đồng sở hữu hoặc đứng tên nhiều công ty “vỏ bọc” trong mạng lưới phức tạp của tập đoàn này.

Theo tài liệu từ các hồ sơ rò rỉ từ ngân hàng Cayman National Bank, Lý Thái Vân cùng chồng mình đứng tên đồng sở hữu nhiều công ty tại nước ngoài được sử dụng để luân chuyển và che giấu dòng tiền của Prince Group.

Một thư điện tử nội bộ của công ty Amiga Entertainment - doanh nghiệp thuộc hệ thống công ty bình phong của Prince Group - gửi tới ngân hàng ở Cayman đã xác nhận: “Chủ sở hữu là Chủ tịch Prince Group Trần Chí và vợ, Lý Thái Vân”, theo Isle of man Today.

Ngoài ra, hồ sơ doanh nghiệp tại Isle of Man cũng cho thấy Lý Thái Vân cùng chồng đồng sở hữu quỹ đầu tư Abundance Ltd, công ty mẹ của 3 doanh nghiệp bị cáo buộc rửa tiền là Amiga Entertainment Ltd, Ableton Prestige Global Ltd và Aperia (IoM) Ltd.

Trong đó, Ableton Prestige Global Limited được xác định là công ty con trong hệ thống casino/trò chơi trực tuyến của Prince Group.

Những bằng chứng này cho thấy Lý Thái Vân không chỉ là người đứng sau hậu trường mà còn tham gia trực tiếp vào hoạt động tài chính phức tạp của tập đoàn, trải rộng từ Campuchia, Trung Quốc tới các thiên đường thuế ở châu Âu và Caribe.

Các hồ sơ giao dịch do ASEAN Tribune công bố cho thấy, một số công ty do Lý Thái Vân đứng tên hoặc đồng sở hữu đã thực hiện chuyển khoản quốc tế trị giá hàng triệu USD, được cho là dòng tiền “làm sạch” từ các hoạt động lừa đảo trực tuyến và cờ bạc qua mạng.

Trong khi đó, Prince Group dưới sự điều hành của Trần Chí bị cáo buộc tổ chức và bảo trợ cho hàng chục khu phức hợp lừa đảo tại Campuchia, nơi nhiều lao động nước ngoài bị cưỡng bức làm việc trong điều kiện tồi tệ.

Dù không xuất hiện trên truyền thông, tên của Lý Thái Vân thường xuyên được nhắc tới trong các email nội bộ và hợp đồng tài chính - dấu hiệu cho thấy bà là mắt xích quan trọng trong khâu điều phối dòng tiền và quản lý tài sản ẩn danh.

Tới nay, chưa có thông tin chính thức cho thấy bà Lý Thái Vân bị truy tố hoặc nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, Anh hay Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, các tài liệu rò rỉ và cuộc điều tra quốc tế đang mở rộng dần đã khiến nhiều người đặt dấu hỏi về vai trò của bà trong đế chế Prince Group.