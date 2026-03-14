Vì sao Mỹ bất ngờ oanh kích 'đảo dầu mỏ' Kharg của Iran?

  • Thứ bảy, 14/3/2026 07:21 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tổng thống Donald Trump cho biết quân đội Mỹ đã tiến hành không kích các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg của Iran, hòn đảo nằm gần eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu mỏ chiến lược của thế giới.

Từ thập niên 1960, đảo Kharg Island đã trở thành "cửa ngõ" then chốt cho hoạt động xuất khẩu dầu thô của Iran, với công suất bốc dỡ và vận chuyển lên tới khoảng 7 triệu thùng mỗi ngày.

Trong bài đăng trên nền tảng Truth Social, ông Trump tuyên bố Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã thực hiện “một trong những cuộc oanh kích mạnh nhất trong lịch sử Trung Đông”, phá hủy toàn bộ các mục tiêu quân sự mà ông gọi là “báu vật” trên hòn đảo chiến lược của Iran.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết Washington vẫn tránh tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên đảo Kharg, nơi được xem là trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng của Iran.

Cuộc không kích diễn ra trong bối cảnh chiến sự giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp tục leo thang, trong khi những gián đoạn đối với dòng chảy năng lượng qua khu vực đang làm trầm trọng thêm khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Đảo Kharg nằm gần eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu. Từ thập niên 1960, đảo Kharg đã trở thành “cửa ngõ” then chốt cho hoạt động xuất khẩu dầu thô của Iran, với công suất bốc dỡ và vận chuyển lên tới khoảng 7 triệu thùng mỗi ngày.

Do phần lớn vùng biển dọc bờ vịnh của Iran không đủ độ sâu để các tàu chở dầu siêu trọng cập bến, vai trò của Kharg càng trở nên đặc biệt quan trọng. Ước tính gần 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran phải đi qua hòn đảo này trước khi được vận chuyển ra thị trường quốc tế.

Theo các nhà phân tích quân sự chia sẻ với Al Jazeera, việc Mỹ nhắm vào đảo Kharg có thể xuất phát từ nhận định rằng Iran đã sử dụng khu vực này để triển khai các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Trong tuyên bố gần đây, Tổng thống Donald Trump cho biết không quân Mỹ đã oanh kích các cơ sở quân sự trên đảo Kharg, song chưa tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran tại đây.

Viết trên nền tảng Truth Social, ông Trump cho biết quyết định này được đưa ra “vì lý do nhân đạo”.

“Tuy nhiên, nếu Iran hoặc bất kỳ bên nào cản trở tự do và an toàn hàng hải qua eo Hormuz, tôi sẽ ngay lập tức xem xét lại quyết định này”, ông cảnh báo.

Theo giới phân tích, việc tấn công các mục tiêu quân sự nhưng tránh phá hủy cơ sở dầu mỏ cho thấy Washington muốn làm suy yếu khả năng quân sự của Iran trên đảo Kharg, đồng thời gửi tín hiệu rằng Mỹ có thể hạn chế năng lực của Tehran trong việc tấn công tàu thuyền tại eo Hormuz.

Phương Linh

Iran Donald Trump Israel Mỹ Mỹ đảo Kharg dầu mỏ eo biển Hormuz hàng hải

'Iran dang tuyet vong' hinh anh

'Iran đang tuyệt vọng'

12 giờ trước 20:58 13/3/2026

0

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ cho biết Iran không còn hệ thống Phòng không, Không quân, hay Hải quân. Số lượng tên lửa giảm 90%, số lượng UAV giảm 95%. Iran chỉ còn sự tuyệt vọng ở eo biển Hormuz.

