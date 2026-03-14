Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Nga có thể đang giúp đỡ Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông tin rằng Nga đang giúp đỡ Iran “một chút”, nhưng ông cũng viện dẫn sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine để biện minh.

Phát biểu trên được Tổng thống Trump đưa ra trong cuộc phỏng vấn ngày 13/3 với Fox News Radio.

Khi được hỏi liệu ông có tin rằng Nga đang hỗ trợ Iran khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công vào nước này, Tổng thống Trump nói: “Tôi nghĩ Nga có thể đang giúp đỡ Iran một chút. Tôi đoán vậy. Và có lẽ Nga cũng nghĩ rằng chúng ta đang giúp đỡ Ukraine. Chúng ta đang giúp đỡ Ukraine. Nga nói vậy và Trung Quốc cũng sẽ nói điều tương tự. Công bằng mà nói, họ làm vậy và chúng ta cũng làm vậy”.

Tuần trước, CNN đưa tin Nga đang cung cấp cho Iran thông tin tình báo về vị trí, sự di chuyển của quân đội, tàu chiến và máy bay Mỹ. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác thực.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc tuần trước, rằng Nga và Trung Quốc “không thực sự là yếu tố” trong cuộc xung đột với Iran.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Trump nói rằng chiến dịch ở Iran sẽ kết thúc khi ông “cảm thấy cần kết thúc”. Ông cũng ám chỉ rằng cuộc xung đột có thể không kéo dài lâu nữa.

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý của cuộc phỏng vấn, là khi Tổng thống Trump tỏ ra khó chịu trước những câu hỏi về việc giành đảo Kharg - huyết mạch dầu mỏ quan trọng của Iran.

Ông nói với người dẫn chương trình của Fox News rằng “không thể trả lời một câu hỏi như vậy”, trước khi nói thêm “đó không phải là ưu tiên hàng đầu”.

Đảo Kharg là một dải đất ngoài khơi bờ biển Iran, nơi dường như vẫn không bị ảnh hưởng trong hai tuần đầu tiên của cuộc xung đột. Hòn đảo quan trọng này là nơi xử lý khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran.

Các chuyên gia cho rằng việc cố gắng tấn công đảo Kharg sẽ đòi hỏi một lượng lớn bộ binh - điều mà chính quyền Tổng thống Trump cho đến nay vẫn chưa sẵn sàng thực hiện.