'Iran đang tuyệt vọng'

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ cho biết Iran không còn hệ thống Phòng không, Không quân, hay Hải quân. Số lượng tên lửa giảm 90%, số lượng UAV giảm 95%. Iran chỉ còn sự tuyệt vọng ở eo biển Hormuz.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc ngày 13/3. Ảnh: CNN.

Tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc ngày 13/3, ông Pete Hegseth, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ, cho biết Lãnh tụ Tối cao mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei, đã “bị thương và có thể bị biến dạng”.

Ông cũng cho rằng ban lãnh đạo Iran đã suy yếu nghiêm trọng sau các động thái quân sự của Mỹ.

“Ban lãnh đạo của Iran cũng không khá hơn, họ tuyệt vọng và đang lẩn trốn dưới lòng đất, đầy sợ hãi”, ông Hegseth nói.

Ông cũng bày tỏ nghi ngờ đối với thông điệp đầu tiên được cho là của ông Mojtaba phát trên truyền hình Iran.

“Ông ấy đã đưa ra tuyên bố, nhưng không hề có giọng nói và hình ảnh. Tại sao lại chỉ có một tuyên bố bằng văn bản? Tôi nghĩ mọi người đều biết lý do. Cha của ông ấy đã qua đời. Ông ấy sợ hãi, bị thương, đang lẩn trốn và thiếu tính chính danh, tình hình thật rối ren”, ông Hegseth phân tích.

Ông Hegseth cho biết năng lực quân sự của Iran hiện đã suy yếu nặng nề.

“Iran không còn gì, không còn hệ thống Phòng không, không còn Không quân, không còn Hải quân. Số lượng tên lửa giảm 90%, số lượng UAV giảm 95%, và như cả thế giới đang thấy, họ hành động tuyệt vọng tại eo biển Hormuz, điều này chúng tôi đang xử lý”, vị bộ trưởng khẳng định.

Theo ông Hegseth, lực lượng Mỹ và Israel đã tiến hành hàng nghìn cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu tại Iran, đánh trúng hơn 15.000 mục tiêu, tức trung bình hơn 1.000 mục tiêu mỗi ngày.

“Chúng tôi đang thực hiện đúng kế hoạch nhằm đánh bại, phá hủy và vô hiệu hóa toàn bộ các năng lực quân sự quan trọng của Iran với tốc độ mà thế giới chưa từng thấy trước đây. Trong thời gian rất gần, toàn bộ các công ty quốc phòng của Iran sẽ bị phá hủy”, ông Hegseth nói thêm.

Nói về tình trạng gần như bị phong tỏa tại eo biển Hormuz, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ khẳng định “không cần phải lo lắng”.

“Hiện tại, điều duy nhất ngăn cản việc lưu thông qua eo biển Hormuz là Iran nổ súng vào tàu thuyền. Chúng tôi đang chuẩn bị cho tất cả các kịch bản. Chúng tôi sẽ không để tuyến eo biển này tiếp tục bị tranh chấp”, ông Hegseth nói.

Về vụ máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ rơi tại phía tây Iraq khiến 4 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong ngày 12/3, ông Hegseth khẳng định “chiến tranh là địa ngục”.

“Chiến tranh là địa ngục, là hỗn loạn. Như chúng ta đã thấy hôm qua trong vụ rơi máy bay tiếp nhiên liệu, những điều tồi tệ có thể xảy ra. Sự hy sinh của binh sĩ sẽ càng củng cố quyết tâm của chúng tôi trong chiến dịch này”, ông Hegseth nói. Nguyên nhân của vụ rơi máy bay vẫn đang được điều tra.