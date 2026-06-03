Theo chân sinh viên TP.HCM khám phá nước Mỹ tuổi 250

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Tôi là Trần Giáng My, sinh viên tại TP.HCM. Tôi là một trong 100 người tham dự chuỗi sự kiện kỷ niệm 250 Quốc khánh Hoa Kỳ tại TP.HCM. Chương trình do Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM tổ chức.
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Nổi bật trong chuỗi hoạt động là triển lãm tranh, tư liệu những Nhà lập quốc Mỹ trong bộ sưu tập từ Nhà Trắng. Triển lãm giới thiệu về 7 Tổng thống và 6 người phụ nữ tài hoa đã góp phần định hình nền móng của nước Mỹ. Trong đó có các Tổng thống George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson...
Tôi đặc biệt ấn tượng với bản Hiến pháp của nước Mỹ với 3 chữ mở đầu We the People rất nổi tiếng. Đây là phiên bản được in và mô phỏng gần đúng như bản Hiến pháp gốc được thông qua vào năm 1787.
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Bà Melissa A. Brown, Tổng Lãnh sự Mỹ tại TP.HCM, cũng có mặt trong buổi khai mạc sự kiện và gửi lời chào mừng tới tất cả sinh viên, học sinh chúng tôi. "Chuỗi sự kiện kéo dài 3 ngày nhằm khám phá lịch sử và văn hóa Hoa Kỳ. Chương trình sẽ được dẫn dắt bởi 14 tình nguyện viên Chương trình Peace Corps", bà Melissa chia sẻ.
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Trong khuôn khổ hoạt động, chúng tôi được thoải mái thảo luận về các anh hùng nước Mỹ, các biểu tượng văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, tìm hiểu về các trường đại học và đời sống sinh viên tại Mỹ. Quan trọng hơn là được trau dồi tiếng Anh cùng các tình nguyện viên người Mỹ.
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Tôi được một tình nguyện viên giới thiệu về bản đồ 50 tiểu bang của nước Mỹ. Tấm bản đồ được trình bày khá thú vị, cung cấp cho chúng tôi nhiều thông tin về lịch sử, địa lý của từng tiểu bang.
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Tại khu vực triển lãm Những nhà lập quốc Mỹ, tôi khá bất ngờ khi biết bà Betsy Ross, một phụ nữ yêu nước được ghi nhận là người may lá cờ đầu tiên của nước Mỹ hay bà Phillis Wheatley người phụ nữ gốc Phi đầu tiên của Mỹ sáng tác và xuất bản thơ.
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Chúng tôi cùng nhau xem bộ phim tài liệu về vị Tổng thống nổi tiếng bậc nhất của Mỹ, George Washington.
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Tôi cũng bất ngờ với cách tình nguyện viên người Mỹ giới thiệu về chính đất nước và những nhân vật lịch sử nước họ.
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Không khí tại sự kiện rất ấn tượng, khác so với kỳ vọng ban đầu của tôi. Chúng tôi được tương tác, trao đổi, tham khảo rất nhiều tài liệu minh họa từ tranh, ảnh, phim...
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Chuỗi hoạt động diễn ra trong 3 ngày từ 1-3/6. Sau khi kết thúc, tôi mong có thêm nhiều cơ hội tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa Mỹ, đồng thời tiếp tục giao lưu với các tình nguyện viên quốc tế để mở rộng góc nhìn và hiểu biết về những nền văn hóa khác nhau. Thông qua những hoạt động này, chương trình góp phần đưa thế hệ trẻ hai nước đến gần nhau hơn, tiếp nối đà phát triển tích cực của quan hệ hai nước Việt - Mỹ.