Theo chân sinh viên TP.HCM khám phá nước Mỹ tuổi 250

Chuỗi hoạt động diễn ra trong 3 ngày từ 1-3/6. Sau khi kết thúc, tôi mong có thêm nhiều cơ hội tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa Mỹ, đồng thời tiếp tục giao lưu với các tình nguyện viên quốc tế để mở rộng góc nhìn và hiểu biết về những nền văn hóa khác nhau. Thông qua những hoạt động này, chương trình góp phần đưa thế hệ trẻ hai nước đến gần nhau hơn, tiếp nối đà phát triển tích cực của quan hệ hai nước Việt - Mỹ.