Vũ khí bí mật của tuyển Pháp

Tuyển Pháp vào bán kết nhờ sự gắn kết tập thể vững chắc từ sân cỏ đến hậu trường và động lực tinh thần lớn lao trong giải đấu được cho là cuối cùng của HLV Didier Deschamps.

Các cầu thủ tuyển Pháp chụp ảnh tập thể trước trận gặp Thụy Điển ở vòng 1/8 FIFA World Cup 2026, trên sân New York New Jersey (East Rutherford, bang New Jersey, Mỹ), ngày 30/6. Ảnh: Reuters.

Hành trình vào bán kết World Cup của tuyển Pháp được tiếp sức từ những bàn thắng của Kylian Mbappe và Ousmane Dembele. Tuy nhiên, các cầu thủ tin rằng một phần thành công được tạo dựng phía sau ống kính máy quay, trong những phòng khách sạn và các cuộc trò chuyện riêng tư không có sự tham gia của ban huấn luyện, theo Reuters.

Đoàn quân của HLV Didier Deschamps sẽ chạm trán Tây Ban Nha vào rạng sáng 15/7 (giờ Việt Nam) với mục tiêu giành vé vào trận chung kết World Cup lần thứ ba liên tiếp.

Bí quyết của "Les Bleus"

Theo tiền vệ Adrien Rabiot và hậu vệ Jules Kounde, đội tuyển đã xây dựng được sự gắn kết vượt xa khuôn khổ các buổi họp chiến thuật hay những buổi tập. Các cầu thủ thường chia thành những nhóm nhỏ để cùng phân tích trận đấu, thẳng thắn trao đổi, phản biện lẫn nhau và chủ động tìm lời giải cho các vấn đề, thay vì chỉ trông chờ vào những chỉ dẫn từ ông Deschamps và các trợ lý.

“Chúng tôi trao đổi rất nhiều và thường xuyên trò chuyện với nhau. Khi ở khách sạn, vào thời gian nghỉ, chúng tôi cố gắng cùng nhau phân tích các trận đấu theo từng nhóm nhỏ. Điều đó rất quan trọng, bên cạnh tất cả những gì HLV và ban huấn luyện mang lại”, Rabiot nói với các phóng viên hôm 13/7.

Tiền vệ Adrien Rabiot (Pháp, phải) tranh chấp bóng trong trận tứ kết World Cup 2026 với Morocco ngày 9/7. Ảnh: Reuters.

“Tất cả chúng tôi đều cùng chung tiếng nói, cùng hướng đến một mục tiêu và mọi người đều dồn toàn bộ tâm sức cho mục tiêu đó. Những gì ban huấn luyện mang lại là vô cùng quan trọng, nhưng sự trao đổi giữa các cầu thủ với nhau, không có sự tham gia của ban huấn luyện, cũng quan trọng không kém”, tiền vệ tuyển Pháp nói thêm.

Tinh thần chủ động và ý thức cùng gánh vác trách nhiệm đó đã giúp tuyển Pháp kết hợp được một trong những hàng công sắc bén nhất giải với lối phòng ngự tập thể, bắt đầu ngay từ các cầu thủ trên hàng tấn công.

Mbappe đã ghi 8 bàn, còn Dembele có 5 bàn thắng. Tuy nhiên, Kounde cho rằng cách tuyển Pháp thi đấu khi không có bóng cũng quan trọng không kém phẩm chất cá nhân của các cầu thủ khi kiểm soát bóng.

“Chúng tôi đã làm tốt nhiệm vụ phòng ngự, nhưng đó không chỉ là công việc của các hậu vệ. Đó là nỗ lực của cả tập thể, bắt đầu từ cách chúng tôi gây sức ép ngay từ đường chuyền đầu tiên của đối phương. Khi các cầu thủ phía trên và tuyến giữa hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc của chúng tôi ở hàng phòng ngự sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều”, theo hậu vệ này.

Hậu vệ Jules Kounde (Pháp, trái) trong trận vòng 1/8 World Cup 2026 với Thuỵ Điển trên sân New York New Jersey (Mỹ), ngày 30/6. Ảnh: Reuters.

Sự gắn kết của tuyển Pháp được thể hiện rõ qua tinh thần sẵn sàng lùi sâu hỗ trợ phòng ngự của các cầu thủ tấn công, cũng như tính kỷ luật mà toàn đội duy trì trong những thời điểm khó khăn của trận đấu.

Mối quan hệ bền chặt bên ngoài sân cỏ

Các cầu thủ khẳng định rằng những gì diễn ra trên sân là sự tiếp nối của những mối quan hệ được xây dựng ở bên ngoài sân cỏ.

"Chúng tôi hòa hợp với nhau rất tốt. Có một sự hài hòa thực sự và tinh thần gắn kết rất rõ ràng. Rất khó để diễn tả, nhưng mọi thứ vận hành cực kỳ tốt ngoài sân cỏ, và nguồn năng lượng đó được đưa vào khi thi đấu trên sân", Rabiot nói.

Kounde cho biết tuyển Pháp là một tập thể gắn bó, nơi các cầu thủ luôn cảm thấy vui khi được thi đấu cùng nhau và sẵn sàng nỗ lực, hy sinh vì đồng đội.

"Ngay từ đầu, chúng tôi đã có một tinh thần gắn kết mạnh mẽ, thậm chí điều đó đã bắt đầu từ năm 2022. Tập thể này có sự kế thừa và ổn định. Nó được xây dựng theo thời gian, và tất cả mọi người đều hướng đến cùng một mục tiêu. Đó là một trong những điểm mạnh của chúng tôi, và bạn có thể cảm nhận điều đó trên sân. Chúng tôi thích chơi bóng cùng nhau, đồng thời cũng sẵn sàng nỗ lực vì nhau", anh nói.

HLV Didier Deschamps chỉ đạo buổi tập của tuyển Pháp tại Đại học Southern Methodist (Dallas, bang Texas, Mỹ), ngày 13/7. Ảnh: Reuters

Hành trình của tuyển Pháp lần này cũng diễn ra trong bối cảnh HLV Deschamps quyết định sẽ rời vị trí sau giải đấu, khép lại triều đại bắt đầu từ năm 2012, với những dấu ấn gồm chức vô địch World Cup 2018 và một lần nữa góp mặt ở trận chung kết 4 năm sau đó. Mẹ của HLV Deschamps đã qua đời trong giai đoạn vòng bảng.

Rabiot cho biết việc hiểu rằng đây là giải đấu cuối cùng của Deschamps trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Pháp đã tạo thêm động lực về mặt cảm xúc cho các cầu thủ.

"Những khó khăn mà HLV đã trải qua khiến chúng tôi càng gắn kết với nhau hơn. Bạn muốn cống hiến tất cả, đặc biệt khi biết rằng đây là giải đấu cuối cùng ông ấy dẫn dắt đội tuyển Pháp. Đây chính là thời điểm để làm điều đó", tiền vệ 31 tuổi nói thêm.