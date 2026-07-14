Đội tuyển lợi thế nhất bán kết World Cup 2026

Đội tuyển Pháp đang cho thấy hình ảnh của ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026.

Pháp có nhiều lợi thế trước bán kết World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Ngay từ vòng bảng, thầy trò HLV Didier Deschamps sớm giành quyền vào vòng loại trực tiếp. Việc hoàn thành mục tiêu trước lượt đấu cuối giúp ban huấn luyện có điều kiện xoay tua đội hình.

Trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng, Pháp giành chiến thắng 4-1 trước đối thủ cạnh tranh Na Uy để kết thúc ở vị trí dẫn đầu, dù nhiều trụ cột được rút khỏi sân từ sớm nhằm đảm bảo thể lực.

Bước sang vòng knock-out, "Les Bleus" tiếp tục duy trì phong độ ổn định. Điểm đáng chú ý là họ đều sớm định đoạt cục diện ở mỗi trận đấu. Bàn thắng muộn nhất của Pháp kể từ đầu vòng loại trực tiếp đến nay xuất hiện ở phút 70 trong cuộc đối đầu với Paraguay.

Thầy trò HLV Didier Deschamps chưa từng rơi vào tình thế phải rượt đuổi tỷ số hay lội ngược dòng, qua đó tiết kiệm đáng kể thể lực và hạn chế những thời điểm phải thi đấu với cường độ quá cao.

Hàng công tuyển Pháp đạt phong độ cao. Ảnh: Reuters.

Lịch thi đấu cũng mang đến lợi thế không nhỏ cho đại diện châu Âu, khi Pháp là đội thi đấu sớm nhất ở vòng bán kết. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị hơn đối thủ trước trận chung kết hoặc trận tranh hạng ba, tùy theo kết quả.

Bên cạnh đó, Pháp cũng là đội có tổng quãng đường bay ngắn nhất trong số tám đội góp mặt ở vòng tứ kết. Điều này giúp các cầu thủ giảm bớt sự mệt mỏi do phải di chuyển liên tục giữa các địa điểm thi đấu.

Với phong độ ổn định, lịch thi đấu thuận lợi và nền tảng thể lực được bảo toàn tốt, đội tuyển Pháp đang sở hữu nhiều điều kiện để hướng đến mục tiêu chinh phục chức vô địch World Cup 2026.

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