Đội tuyển 'khổ nhất' World Cup 2026

Tuyển Anh chịu bất lợi đáng kể khi trở thành đội di chuyển nhiều nhất World Cup 2026 với hơn 22.500 km bay xuyên 3 quốc gia.

Tuyển Anh phải di chuyển nhiều nhất ở World Cup 2026.

"Tam sư" bay khoảng 22.500 km kể từ đầu giải, nhiều hơn bất kỳ đội tuyển nào góp mặt tại World Cup 2026. Đây cũng là quãng đường di chuyển dài nhất của một đội bóng ở các kỳ World Cup kể từ năm 2010.

Hành trình của tuyển Anh bắt đầu bằng trận thắng Croatia 4-2 tại Dallas. Sau đó, họ liên tục phải di chuyển qua nhiều thành phố để lần lượt chạm trán CHDC Congo ở Atlanta, Mexico tại sân Azteca (Mexico City), Na Uy ở Miami và giờ quay trở về Atlanta để đấu Argentina ở bán kết.

Trong khi đó, Argentina chỉ phải di chuyển khoảng 9.700 km, chưa bằng một nửa so với tuyển Anh, dù cả hai đội đều đóng quân tại Kansas City. Lịch thi đấu thuận lợi giúp Lionel Messi và các đồng đội tiết kiệm đáng kể thời gian di chuyển cũng như thời gian hồi phục.

Pháp có lịch trình "nhẹ nhàng" nhất trong 4 đội vào bán kết. "Les Bleus" chỉ di chuyển hơn 3.200 km khi phần lớn các trận đấu của họ đều diễn ra ở khu vực bờ Đông nước Mỹ. Con số này thậm chí còn thấp hơn nhiều đội bị loại ngay từ vòng bảng.

Tây Ban Nha cũng nằm trong nhóm phải di chuyển nhiều với hơn 19.000 km, nhưng vẫn ít hơn tuyển Anh.

Việc World Cup 2026 lần đầu tiên có 48 đội, tổ chức tại 16 thành phố thuộc ba quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico khiến những chuyến bay đường dài gần như không thể tránh khỏi.

Tuy nhiên, cường độ di chuyển quá lớn làm dấy lên những lo ngại về thể lực của các cầu thủ. HLV Stale Solbakken của Na Uy từng tiết lộ nhiều học trò của ông bị ho, khàn tiếng do liên tục phải di chuyển bằng máy bay, thay đổi phòng thay đồ và thường xuyên tiếp xúc với hệ thống điều hòa.

Highlights Na Uy 1-2 Anh Sáng 12/7, tuyển Anh đánh bại Na Uy với tỷ số 2-1 để giành vé vào bán kết World Cup 2026.