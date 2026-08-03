Báo Indonesia mổ xẻ thất bại trước Việt Nam

Truyền thông Indonesia cho rằng trận thua 0-3 trước Việt Nam bắt nguồn từ sự mất tập trung, hàng thủ rối loạn và lối chơi tấn công thiếu hiệu quả.

Hai bàn thua trong 15 phút đầu khiến kế hoạch của Indonesia nhanh chóng phá sản. Dù cầm bóng nhiều hơn, đội chủ nhà không tạo được sức ép đáng kể, trong khi Việt Nam khai thác tốt khoảng trống để giành chiến thắng 3-0 tại ASEAN Cup 2026 tối 3/8.

Sau trận, nhiều tờ báo Indonesia nhận định đội nhà thua không chỉ vì sai lầm cá nhân, mà còn bởi những vấn đề rõ rệt trong cách tổ chức đội hình.

Hàng thủ mất kiểm soát

Bola.com chỉ ra màn trình diễn dưới sức của thủ môn Nadeo Argawinata cùng hai trung vệ Rizky Ridho và Jordi Amat. Nadeo xử lý thiếu chắc chắn, trong khi Ridho và Jordi không giữ được cự ly, thường xuyên để lộ khoảng trống phía sau.

Ở bàn mở tỷ số, hàng thủ Indonesia dâng cao nhưng không gây đủ áp lực lên người chuyền bóng. Nguyễn Văn Vĩ thoát xuống và dứt điểm trong tư thế thuận lợi. Chỉ ít phút sau, Nguyễn Hải Long tiếp tục khai thác khoảng trống khi các hậu vệ chủ nhà phản ứng chậm và thiếu bọc lót.

detikSport cho rằng Indonesia không đối phó được với những pha chuyển trạng thái nhanh của Việt Nam. Mỗi khi mất bóng, khoảng cách giữa hàng tiền vệ và hàng thủ bị kéo giãn, khiến đội chủ nhà dễ dàng bị xuyên phá.

Hành lang phải trở thành điểm yếu lớn nhất. Các cầu thủ thường xuyên lệch vị trí, trong khi khả năng giao tiếp và hỗ trợ lẫn nhau không tốt. Đến bàn thua thứ ba, hệ thống phòng ngự Indonesia gần như mất hoàn toàn sự cân bằng.

Kiểm soát bóng thiếu hiệu quả

Indonesia cầm bóng khoảng 58% và thực hiện hơn 500 đường chuyền, nhưng chỉ có 9 cú sút, trong đó 2 lần trúng đích. Ngược lại, Việt Nam kiểm soát bóng ít hơn nhưng tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng.

KabarBaik nhận xét phần lớn những đường chuyền của Indonesia diễn ra ở khu vực ít nguy hiểm. Đội chủ nhà luân chuyển bóng chậm, thiếu những pha di chuyển không bóng và gần như không tạo được đột biến ở trung lộ.

Khi bị áp sát, các cầu thủ Indonesia thường chuyền vội hoặc sử dụng bóng dài. Tuy nhiên, tuyến trên thiếu sự hỗ trợ, khiến đội bóng dễ dàng mất quyền kiểm soát.

Theo Bola.com, lối tấn công của Indonesia quá đơn điệu. Đội chủ nhà chủ yếu đưa bóng ra biên rồi tạt vào trong hoặc chơi bóng dài. Trước hàng thủ giữ cự ly chặt chẽ của Việt Nam, những phương án này gần như không phát huy tác dụng.

Các điều chỉnh trong hiệp hai cũng không giúp Indonesia cải thiện thế trận. Việc tăng cường cầu thủ tấn công khiến đội hình càng mất cân bằng và tiếp tục để lộ khoảng trống phía sau.

Thất bại 0-3 vì thế không chỉ phản ánh một ngày thi đấu tệ của vài cá nhân. Indonesia thua vì nhập cuộc thiếu tập trung, phòng ngự rời rạc và không có phương án tấn công đủ rõ ràng.

Cầm bóng nhiều giúp đội chủ nhà tạo ra cảm giác kiểm soát, nhưng Việt Nam mới là đội làm chủ những thời điểm quyết định và tận dụng cơ hội tốt hơn.

Highlights Việt Nam 3-0 Indonesia Tối 3/8, Việt Nam xuất sắc vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026.

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