Cầu thủ hay nhất trận Indonesia - Việt Nam

Nguyễn Văn Vĩ được trao danh hiệu cầu thủ hay nhất trận nhờ màn trình diễn chói sáng trong chiến thắng 3-0 của tuyển Việt Nam trước Indonesia trên sân Pakansari tối 3/8.

Văn Vĩ hay nhất trận đấu.

Hậu vệ thuộc biên chế Nam Định chính là người mở ra chiến thắng cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Ngay phút thứ 6, Văn Vĩ có pha xâm nhập vùng cấm đầy quyết đoán trước khi tung cú dứt điểm ở góc hẹp đánh bại thủ môn Indonesia, giúp tuyển Việt Nam sớm nắm quyền kiểm soát thế trận.

Không chỉ ghi bàn, cầu thủ mang áo số 3 còn hoạt động năng nổ suốt trận đấu. Anh lên công về thủ nhịp nhàng, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm từ hành lang trái và góp phần khóa chặt các pha lên bóng của đội chủ nhà. Màn thể hiện toàn diện giúp Văn Vĩ vượt qua nhiều đồng đội để được vinh danh.

Bàn thắng vào lưới Indonesia cũng tiếp tục cho thấy khả năng săn bàn đáng nể của hậu vệ sinh năm 1998. Chỉ sau 16 lần khoác áo đội tuyển Việt Nam, Văn Vĩ ghi tới 6 bàn thắng, đạt hiệu suất trung bình một pha lập công sau mỗi 2,6 trận. Đây là con số rất hiếm thấy đối với một cầu thủ thi đấu ở hàng phòng ngự.

Điểm mạnh của Văn Vĩ nằm ở khả năng bứt tốc, chọn vị trí và xuất hiện đúng thời điểm trong vòng cấm đối phương. Những pha dâng cao của anh luôn tạo thêm phương án tấn công, đồng thời gây áp lực lớn lên hàng thủ đối phương. Nhờ nền tảng thể lực sung mãn cùng khả năng dứt điểm tốt, hậu vệ cánh trái này ngày càng trở thành "vũ khí bí mật" của tuyển Việt Nam.

Chiến thắng 3-0 ngay trên sân Indonesia đưa tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A và cho thấy dấu ấn của Nguyễn Văn Vĩ. Anh đang trải qua một trong những giai đoạn thăng hoa nhất trong màu áo tuyển quốc gia.

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Highlights Việt Nam 3-0 Indonesia Tối 3/8, Việt Nam xuất sắc vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026.