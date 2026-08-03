Hiệu suất gây kinh ngạc của Văn Vĩ

Nguyễn Văn Vĩ đang trở thành một trong những hậu vệ có khả năng ghi bàn ấn tượng nhất của tuyển Việt Nam trong những năm gần đây.

Văn Vĩ liên tục ghi bàn dù là hậu vệ. Ảnh: Minh Chiến

Trên sân Pakansari, ở trận gặp Indonesia thuộc bảng A, ASEAN Cup 2026 diễn ra tối 3/8, Văn Vĩ là người ghi bàn mở tỷ số bằng cú sút ở góc hẹp đầy hiểm hóc ngay trong những phút đầu trận.

Theo thống kê, hậu vệ thuộc biên chế CLB Nam Định đã ghi 6 bàn thắng chỉ sau 16 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, bao gồm cả pha lập công vào lưới Indonesia. Thành tích này tương ứng với hiệu suất trung bình 2,6 trận/bàn, con số rất đáng nể đối với một cầu thủ chơi ở hàng phòng ngự.

Khả năng tham gia tấn công hiệu quả là điểm mạnh nổi bật của Văn Vĩ. Sở hữu nền tảng thể lực dồi dào cùng khả năng tạt bóng và dứt điểm tốt, hậu vệ cánh này thường xuyên xuất hiện đúng lúc trong vòng cấm để tận dụng các cơ hội ghi bàn. Những pha dâng cao của anh không chỉ mang đến thêm phương án tấn công mà còn khiến hàng thủ đối phương gặp nhiều khó khăn trong việc theo kèm.

Dưới thời HLV Kim Sang-sik, Văn Vĩ ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống chiến thuật của tuyển Việt Nam. Anh không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự mà còn trở thành mũi nhọn bất ngờ trong các tình huống chuyển trạng thái và tấn công biên. Sự đa năng giúp cầu thủ này luôn nằm trong nhóm những cái tên được ban huấn luyện tin tưởng.

Tối 3/8, tuyển Việt Nam đè bẹp Indonesia 3-0 ngay trên sân đối thủ, kết quả giúp thầy trò Kim Sang-sik sáng cửa đi tiếp với ngôi nhất bảng.

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