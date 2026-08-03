Đường kiến tạo 'xé toang' hàng thủ Indonesia gây kinh ngạc

Pha kiến tạo của Lê Phạm Thành Long là điểm nhấn tạo nên bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Hai Long trước Indonesia ở trận đấu tại bảng A ASEAN Cup 2026 tối 3/8.

Thành Long kiến tạo ấn tượng cho Hai Long ghi bàn.

Phút 14 trên sân Pakansari, tuyển Việt Nam hóa giải một tình huống tổ chức tấn công của Indonesia. Khi nhận bóng ở khu vực giữa sân, Lê Phạm Thành Long quan sát nhanh trước khi tung đường chuyền xuyên tuyến, đưa bóng đến đúng vị trí của Hai Long đang băng xuống.

Tận dụng đường chuyền thuận lợi của đồng đội, Hai Long tăng tốc trước khi tung cú sút chìm, nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Việt Nam trước Indonesia.

Ngay sau pha lập công, nhiều CĐV ca ngợi khả năng chớp thời cơ và tổ chức phản công chớp nhoáng của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, không ít người hâm mộ lại đánh giá cao pha kiến tạo đẳng cấp của Thành Long.

Trên mạng xã hội, một người hâm mộ viết: "Thành Long tạo khác biệt với đường kiến tạo chất lượng". Một CĐV khác bình luận: "Khả năng quan sát và tung đường chuyền của Thành Long hay không kém gì Quang Hải hay Hoàng Đức".

Ở trận đấu này, Thành Long được HLV Kim Sang-sik bố trí đá cặp với Hoàng Đức. Chiến lược gia người Hàn Quốc muốn tận dụng khả năng đánh chặn và đeo bám của tiền vệ này để hạn chế tầm ảnh hưởng của nhạc trưởng Thom Haye bên phía Indonesia.

Đối đầu Indonesia trên sân khách là thử thách lớn với Thành Long cùng các đồng đội. Đội chủ nhà sở hữu nền tảng thể lực tốt, chơi với cường độ cao và tận dụng những pha không chiến. Vì vậy, tuyển Việt Nam cần giữ cự ly đội hình hợp lý, hạn chế mất bóng ở khu vực giữa sân và tận dụng hiệu quả những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương.

Tối 3/8, tuyển Việt Nam đè bẹp Indonesia 3-0 ngay trên sân đối thủ, kết quả giúp thầy trò Kim Sang-sik sáng cửa đi tiếp với ngôi nhất bảng.

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Highlights Việt Nam 0-0 Singapore Tối 31/7, Việt Nam hòa Singapore 0-0 ở lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026.