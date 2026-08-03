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Thể thao

Campuchia có chiến thắng đầu tiên ở ASEAN Cup 2026

  • Thứ hai, 3/8/2026 19:27 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cú đúp của Hav Soknet cùng bàn thắng muộn của Rado Mon giúp Campuchia đánh bại Timor Leste 3-0 trên sân Morodok Techo chiều 3/8.

Hav Soknet (giữa) ghi cú đúp giúp Campuchia có chiến thắng đầu tiên tại giải. Ảnh: Campuchia Football.

Đội chủ nhà nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra sức ép đáng kể. Dù vậy, Timor Leste mới là đội sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Zion Cruz băng vào dứt điểm cận thành ở phút thứ 6, nhưng thủ môn Hul Kimhuy phản xạ xuất thần để cứu thua.

Sau tình huống thoát hiểm, Campuchia nhanh chóng lấy lại thế trận. Phút 16, Phat Sokha thoát xuống bên cánh trái trước khi tạt chính xác vào khu vực 5,5 m. Hav Soknet bật cao đánh đầu cận thành, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Timor Leste cố gắng đáp trả bằng các pha bóng cố định và những cú sút xa của Joao Rangel, nhưng không tạo được khác biệt. Hiệp một khép lại với lợi thế 1-0 nghiêng về Campuchia.

Bước sang hiệp hai, đội khách chủ động đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, họ lại bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất trận ở phút 60 khi Zion Cruz không thể tận dụng tình huống phản công bốn đánh một.

Ngay sau đó, Timor Leste phải trả giá. Phút 63, từ pha phối hợp bên cánh trái, đường căng ngang được đưa thuận lợi vào vòng cấm để Hav Soknet băng vào đệm bóng cận thành, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 2-0.

Những phút còn lại, Campuchia chơi chắc chắn và kiểm soát tốt thế trận. Hav Soknet suýt lập hat-trick ở phút 73 với pha đánh đầu từ quả phạt góc, nhưng thủ môn Timor Leste tiếp tục có pha cứu thua xuất sắc.

Timor Leste phản công yếu ớt và nhận thêm một bàn thua ở phút 90. Từ đường tạt bổng bên cánh trái của Sokmeng Chea, Rado Mon bật cao đánh đầu tung lưới Timor Leste lần thứ ba.

Chiến thắng 3-0 giúp Campuchia giành 3 điểm đầu tiên tại ASEAN Cup 2026 sau hai thất bại trước Singapore và Indonesia. Ở lượt cuối, Campuchia sẽ chạm trán đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào 20 giờ ngày 7/8.

Trong khi đó, Timor Leste kết thúc vòng bảng mà không có điểm nào, đồng thời nối dài thành tích toàn thua qua các kỳ ASEAN Cup mà họ đã tham dự.

Highlights Campuchia 3-0 Timor Leste Tối 3/8, Campuchia vượt qua Timor Leste với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ tư bảng A ASEAN Cup 2026.

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Đào Trần

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