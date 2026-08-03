Vietjet tiếp lửa ĐTVN với loạt hoạt động trên hành trình đến Indonesia

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Mang theo màu cờ sắc áo và niềm háo hức trước trận đấu, cổ động viên sẵn sàng hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá khu vực, nơi tinh thần thể thao kết nối hàng triệu người hâm mộ. Để hành trình đến Jakarta trở thành một phần của ngày hội bóng đá, Vietjet mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm sôi động dành cho hành khách.
Từ khu vực check-in tại sân bay đến không gian trên chuyến bay, bầu không khí cuồng nhiệt được nối dài với những màn giao lưu, phần thưởng hấp dẫn và nhiều bất ngờ dành cho cổ động viên. Không khí trên khoang máy bay nhanh chóng trở nên sôi động khi tiếp viên Vietjet mang đến những màn nhảy đầy năng lượng trên nền nhạc sôi động, khuấy động khoang hành khách.
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Tiếng vỗ tay, những tràng cười thích thú cùng khoảnh khắc mọi người đồng loạt giơ cao khăn cổ động đã biến chuyến bay thành "khán đài trên không", nơi tinh thần bóng đá được lan tỏa ngay từ trước giờ bóng lăn.
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Xen giữa những hoạt động sôi nổi, toàn bộ hành khách còn được thưởng thức trà trái cây mát lạnh từ Vikkafe, tiếp thêm năng lượng để sẵn sàng cháy hết mình cùng đội tuyển Việt Nam trên sân cỏ.
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Chuỗi hoạt động trên chuyến bay tiếp tục nối dài những trải nghiệm Vietjet mang đến cho người hâm mộ tại trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore trên sân vận động Mỹ Đình chỉ ít ngày trước. Từ các hoạt động giao lưu trước giờ bóng lăn, không khí cuồng nhiệt trên khán đài đến những trải nghiệm trên chuyến bay tới Jakarta, Vietjet góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, kết nối người hâm mộ và tạo nên hành trình đồng hành trọn vẹn cùng ASEAN United FC.
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Khi trận đấu diễn ra, sắc đỏ Vietjet tiếp tục phủ kín một góc khán đài, nơi cán bộ nhân viên và hàng nghìn cổ động viên cùng tiếp lửa đội tuyển Việt Nam.
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Những trải nghiệm được chuẩn bị chỉn chu biến chuyến bay thành một phần của ngày hội bóng đá, nơi tinh thần hâm mộ cuồng nhiệt được lan tỏa ngay từ trước giờ bóng lăn. Đồng hành cùng ASEAN United FC trên cương vị nhà bảo trợ vận chuyển hàng không, Vietjet không chỉ đưa người hâm mộ đến gần hơn với những trận cầu đỉnh cao mà còn góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, kết nối cộng đồng và thúc đẩy sự gắn kết trong khu vực.