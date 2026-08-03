Vietjet tiếp lửa ĐTVN với loạt hoạt động trên hành trình đến Indonesia

Chuỗi hoạt động trên chuyến bay tiếp tục nối dài những trải nghiệm Vietjet mang đến cho người hâm mộ tại trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore trên sân vận động Mỹ Đình chỉ ít ngày trước. Từ các hoạt động giao lưu trước giờ bóng lăn, không khí cuồng nhiệt trên khán đài đến những trải nghiệm trên chuyến bay tới Jakarta, Vietjet góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, kết nối người hâm mộ và tạo nên hành trình đồng hành trọn vẹn cùng ASEAN United FC.