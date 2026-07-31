Vietjet tặng tuần lễ vàng ưu đãi với vé bay chỉ từ 0 đồng

Vietjet tặng tuần lễ vàng ưu đãi vào ngày 1-8/8 với hàng trăm nghìn vé Eco giá 0 đồng (chưa gồm thuế, phí), cùng loạt ưu đãi lên đến 30% cho hạng vé Business, SkyBoss và Deluxe.

Trong thời gian 0h ngày 1/8 đến 23h ngày 8/8, hành khách có thể săn vé Eco từ 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí) trên tất cả đường bay Vietjet tại website www.vietjetair.com và ứng dụng Vietjet Air.

Chương trình áp dụng cho các hành trình bay trong nước và quốc tế vào ngày 5/9/2026-31/3/2027. Hành khách lưu ý thời gian bay cụ thể sẽ phụ thuộc tùy từng đường bay, và ưu đãi này không áp dụng trong một số giai đoạn cao điểm.

Tuần lễ ưu đãi vàng của Vietjet diễn ra vào ngày 1-8/8.

Bên cạnh đó, Vietjet tặng khách hàng ưu đãi giảm 30% giá vé Business, SkyBoss trên đường bay thẳng quốc tế khi nhập mã BUSB88; giảm 20% vé Deluxe trên đường bay đến CH Czech và Kazakhstan khi nhập mã DLX88 tại website và ứng dụng của Vietjet Air.

Ngoài ra, hành khách sẽ nhận ưu đãi giảm 50% khi đặt trước combo suất ăn trên đường bay thẳng nội địa và quốc tế thông qua kênh bán vé của Vietjet. Ưu đãi này không áp dụng với chuyến bay nối chuyến.

Song song đó, hành khách cũng đừng bỏ lỡ các đường bay mới của Vietjet như Hà Nội - Praha (CH Czech), Hà Nội - Almaty (Kazakhstan), TP.HCM - Colombo (Sri Lanka) hay trở lại với Đà Lạt cùng đường bay từ Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Vinh, Đà Nẵng từ ngày 19/8. Các đường bay đến với điểm du lịch hấp dẫn như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Huế... cũng tăng tần suất, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách.

Vietjet khai trương nhiều đường bay mới như Hà Nội - Praha (CH Czech), Hà Nội - Almaty (Kazakhstan), TP.HCM - Colombo (Sri Lanka).

Hành khách có thể đặt vé bay cùng Vietjet để tận hưởng mỗi hành trình bay trọn vẹn với đội tàu bay hiện đại, thực đơn đa dạng mang đậm hương vị Việt Nam và quốc tế như phở Thìn, bánh mì, cà phê sữa đá... cùng sự phục vụ chuyên nghiệp của phi hành đoàn và loạt chương trình đặc sắc trên độ cao 10.000 m.