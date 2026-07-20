Khám phá Sri Lanka với vé 0 đồng từ Vietjet

Dịp khai trương đường bay TP.HCM - Colombo (Sri Lanka) từ 18/8, Vietjet mở bán vé Eco từ 0 đồng (chưa gồm thuế, phí) và tặng 20 kg hành lý ký gửi cho khách đặt vé từ 21-23/7.

Từ 0h ngày 21/7 đến 23h ngày 23/7, hành khách có thể mua vé Eco từ 0 đồng trên đường bay thẳng giữa Việt Nam và Sri Lanka tại website www.vietjetair.com và ứng dụng Vietjet Air. Bên cạnh ưu đãi giá vé, Vietjet còn tặng 20 kg hành lý ký gửi, áp dụng cho tất cả hạng vé khi hành khách lựa chọn gói hành lý 20 kg trong quá trình đặt vé. Chương trình áp dụng cho thời gian bay linh hoạt từ 18/8 đến 31/3/2027. Thời gian bay cụ thể tuỳ thuộc từng đường bay.

Vietjet tung ưu đãi hấp dẫn khi hành khách đặt vé TP.HCM - Colombo (Sri Lanka) từ 21/7 đến 23/7.

Đường bay TP.HCM - Colombo (Sri Lanka) được khai thác 3 chuyến khứ hồi/tuần vào các ngày thứ ba, thứ năm và thứ bảy. Các chuyến bay khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) lúc 18h15 (giờ địa phương), hạ cánh tại sân bay Bandaranaike (Colombo) lúc 21h50 (giờ địa phương). Các chuyến bay khởi hành từ Colombo lúc 23h (giờ địa phương) và hạ cánh tại TP.HCM lúc 5h55 (giờ địa phương) hôm sau.

Đường bay mới mở ra cơ hội để du khách khám phá Sri Lanka, đồng thời tăng cường kết nối du lịch, thăm thân và giao thương giữa hai quốc gia. Colombo là cửa ngõ mở ra hành trình khám phá Sri Lanka, quốc đảo nổi tiếng với bãi biển nhiệt đới, đồi chè xanh mướt, di sản lâu đời và hệ sinh thái phong phú.

Colombo là cửa ngõ mở ra hành trình khám phá Sri Lanka.

Ở chiều ngược lại, hành khách từ Sri Lanka có thể đến TP.HCM, khám phá đô thị năng động, giàu bản sắc và tiếp nối hành trình trên mạng bay rộng khắp của Vietjet. Qua TP.HCM, du khách từ Australia, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Indonesia và nhiều thị trường châu Á - Thái Bình Dương cũng có thể thuận tiện nối chuyến đến Colombo.

Bay cùng Vietjet, hành khách được thưởng thức món ăn nóng ngon, đặc sắc như phở Thìn, bánh mì, cà phê sữa đá... phục vụ bởi phi hành đoàn thân thiện, tận tâm trên tàu bay hiện đại. Ngoài ra, chương trình khách hàng thân thiết Vietjet SkyJoy mang đến cơ hội quay số trúng thưởng, tích điểm đổi quà từ Vietjet và hơn 250 thương hiệu hàng đầu từ du lịch, ẩm thực, mua sắm.

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