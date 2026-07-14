Vietjet và Vikki trở thành đơn vị đồng hành cùng ASEAN United FC

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki trở thành Nhà bảo trợ vận chuyển Hàng không và Ngân hàng chính thức tại Việt Nam của 4 giải đấu thuộc ASEAN United FC.

4 giải đấu này bao gồm: ASEAN Hyundai Cup, ASEAN Club Championship Shopee Cup, ASEAN Women's MSIG Cup và ASEAN U23 Championship. Thỏa thuận hợp tác được xúc tiến bởi Sportfive - đối tác thương mại độc quyền của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF).

Đồng hành cùng ASEAN United FC

Vietjet là hãng hàng không thế hệ mới ra đời với mong muốn mang tới cơ hội bay cho mọi người. Kể từ chuyến bay đầu tiên năm 2011, Vietjet không ngừng mở rộng mạng bay khắp Việt Nam và quốc tế với hơn 135 đường bay trên khắp Đông Nam Á, Australia, Kazakhstan, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… và sắp tới là châu Âu. Đội tàu bay Vietjet với 2 sắc đỏ vàng trở nên quen thuộc với bạn bè quốc tế, trở thành cầu nối phát triển, cầu nối kinh tế, văn hóa giữa các quốc gia và dân tộc.

Phó tổng giám đốc thường trực Vietjet Tô Việt Thắng nhận bóng lưu niệm từ ông Trần Quốc Tuấn, Thành viên Ủy ban thi đấu AFF, Chủ tịch VFF.

Với vai trò Nhà bảo trợ vận chuyển Hàng không của giải đấu ASEAN United FC, Vietjet góp phần kết nối người hâm mộ và các điểm đến trên khắp Đông Nam Á thông qua giải đấu bóng đá hàng đầu khu vực, khởi đầu với ASEAN Hyundai Cup 2026. Đây là giải đấu danh giá hàng đầu của bóng đá Đông Nam Á và cũng là sự kiện thể thao lớn trong khu vực.

Ông Trần Xuân Huy, Tổng giám đốc Vikki, nhận bóng lưu niệm từ đại diện AFF tại lễ công bố hợp tác.

Ở vai trò Ngân hàng chính thức tại Việt Nam, Ngân hàng số Vikki mang đến cho người hâm mộ loạt tiện ích tài chính số xuyên suốt 4 giải đấu thuộc ASEAN United FC, đặc biệt là chương trình “Tiết kiệm Vikki trúng bóng vàng ký” với tổng giải thưởng hơn 21 tỷ đồng , cùng nhiều chương trình ưu đãi và trải nghiệm cho cộng đồng yêu bóng đá.

Đó là cách thương hiệu hiện thực hóa tinh thần “Ngân hàng số của bạn, của mọi nhà” - đưa tài chính số đến gần với đời sống thường ngày của người Việt.

Sức mạnh cộng hưởng của hai thương hiệu

Thông qua hoạt động hợp tác này, Vietjet và Vikki cho thấy sức mạnh cộng hưởng của hai thương hiệu, hướng tới trải nghiệm liền mạch từ chuyến bay Vietjet đến thanh toán, tiết kiệm sinh lời trên nền tảng Vikki và khả năng tiếp cận sự kiện bóng đá cho người hâm mộ Đông Nam Á - một trong những thị trường du lịch tăng trưởng nhanh hàng đầu trên thế giới. Trong số đó, nền tảng Vikki mang đến cho người hâm mộ Việt Nam cơ hội theo dõi sự kiện bóng đá cùng dịch vụ tiện lợi và hiện đại.

Phi hành đoàn Vietjet cùng lãnh đạo AFF, Sportfive, Vietjet tại lễ công bố hợp tác chiến lược.

Tại sự kiện, ông Tô Việt Thắng, Phó tổng giám đốc thường trực Vietjet, cho biết: “Vietjet đồng hành cùng các sự kiện thể thao ý nghĩa khắp toàn cầu, mong muốn kết nối và mang tới giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Hợp tác với giải đấu của ASEAN United FC khẳng định cam kết của Vietjet trong việc kết nối không chỉ các điểm đến mà còn cả con người, văn hóa và giá trị tích cực. Thông qua hàng không và thể thao, Vietjet hướng đến thúc đẩy giao lưu khu vực, quảng bá Đông Nam Á ra thế giới và tạo nhiều cơ hội hơn cho sự phát triển bền vững”.

Đại diện Ngân hàng số Vikki, Phó tổng giám đốc Lê Văn Thành, chia sẻ: “Bóng đá là cầu nối cảm xúc mạnh mẽ, còn tài chính số là nhịp cầu kết nối con người với trải nghiệm hiện đại mỗi ngày. Khi trở thành ngân hàng chính thức tại Việt Nam của ASEAN United FC, Vikki mong muốn lan tỏa tinh thần ‘Chạm cảm hứng, bật tương lai’ tới hàng triệu người hâm mộ. Đó là nơi mỗi lần chạm thanh toán hay mỗi hành trình di chuyển trở nên dễ dàng, an tâm và hứng khởi”.

Đại diện AFF trao biên bản hợp tác cho Ngân hàng số Vikki, đánh dấu mối quan hệ giữa hai bên.

Chia sẻ về lễ hợp tác, ông Khiev Sameth, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á, cho biết: "Thay mặt AFF, tôi vui mừng chào đón Vietjet và ngân hàng số Vikki gia nhập gia đình bóng đá Đông Nam Á. Là các thương hiệu hàng đầu khu vực, Vietjet cùng ngân hàng số Vikki chia sẻ niềm tin của chúng tôi về sức mạnh kết nối để đoàn kết mọi người và tăng cường cộng đồng. Lấy kết nối làm trọng tâm trong mọi hoạt động, Vietjet và Vikki là đối tác phù hợp với ASEAN United FC. Chúng tôi kỳ vọng cùng Vietjet và Vikki viết tiếp hành trình lan tỏa tinh thần đoàn kết và phát triển, gắn kết các liên đoàn thành viên, câu lạc bộ, người hâm mộ và cộng đồng trên khắp ASEAN thông qua sức mạnh của bóng đá”.

Cúp vô địch ASEAN Huyndai Cup được chở đến Việt Nam trên chuyến bay Vietjet.

Trong khi đó, ông Seamus O'Brien, Chủ tịch hội đồng quản trị Sportfive châu Á, nhấn mạnh: "Chúng tôi vui mừng chào đón hãng hàng không Vietjet và ngân hàng số Vikki gia nhập mạng lưới đối tác chính thức đang không ngừng mở rộng của ASEAN United FC. Việc đồng hành cùng những giải đấu bóng đá hàng đầu khu vực - gồm ASEAN Hyundai Cup, ASEAN Club Championship Shopee Cup, ASEAN Women's MSIG Cup và ASEAN U23 Championship - góp phần khẳng định vị thế của Vietjet là hãng hàng không được tin cậy tại Đông Nam Á, ngân hàng số Vikki thế hệ mới, đồng thời tăng cường sự gắn kết với khách hàng và thúc đẩy kết nối giữa các điểm đến du lịch phát triển năng động trong khu vực”.

Vietjet chính thức trở thành Nhà bảo trợ vận chuyển Hàng không của 4 giải đấu thuộc ASEAN United FC.

Đặt trụ sở tại Kuala Lumpur (Malaysia), AFF là cơ quan quản lý bóng đá cấp khu vực Đông Nam Á, trực thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Được thành lập vào năm 1984, AFF hiện có 12 liên đoàn thành viên gồm: Australia, Brunei Darussalam, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Timor-Leste và Việt Nam. Tổ chức này quản lý và phát triển bóng đá tại Đông Nam Á, đồng thời tổ chức giải đấu khu vực, nổi bật gồm 4 giải đấu hàng đầu: ASEAN Hyundai Cup, ASEAN Club Championship Shopee Cup, ASEAN Women's MSIG Cup và ASEAN U23 Championship, được phát triển dưới thương hiệu chung ASEAN United FC.

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