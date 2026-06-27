Vietjet liên tiếp 2 năm vào top 'Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh'

Hãng hàng không nhận cùng lúc hai giải thưởng vinh danh doanh nghiệp phát triển bền vững do Báo Tài chính - Đầu tư và Viet Research bình chọn.

Vietjet vừa nhận cùng lúc 2 giải thưởng vinh danh doanh nghiệp phát triển bền vững, bao gồm “Top 100 doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026” (ESG100) và “Top 10 doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 - ngành Logistics - nhóm Vận tải hành khách” (ESG10). Giải thưởng này do báo Tài chính - Đầu tư và Viet Research bình chọn và vinh danh.

Năm 2026, bảng xếp hạng các doanh nghiệp ESG hàng đầu Việt Nam quy tụ nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành kinh tế trọng điểm. Đây là năm thứ hai liên tiếp Vietjet được ghi nhận về những thành tựu nổi bật trong thực hiện các tiêu chuẩn môi trường (environmental), xã hội (social) và quản trị doanh nghiệp (governance).

Vietjet được vinh danh trong “Top 100 doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026”.

Danh hiệu ghi nhận những kết quả Vietjet đạt được thời gian qua với chiến lược phát triển bền vững, đồng thời khẳng định năng lực quản trị hiệu quả và khả năng thích ứng trong bối cảnh ngành hàng không nhiều biến động. Bên cạnh duy trì tăng trưởng và mở rộng mạng bay quốc tế, Vietjet còn đẩy mạnh đầu tư công nghệ, nâng cao hiệu quả vận hành và triển khai sáng kiến phát triển xanh. Hãng kiên trì theo đuổi mục tiêu giảm phát thải, sử dụng hiệu quả nguồn lực và tạo giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác, người lao động và cộng đồng.

Song song với các mục tiêu ESG, Vietjet cũng thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong khai thác, vận hành và quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh và giảm tác động môi trường.

Hai giải thưởng ghi nhận những kết quả Vietjet đạt được thời gian qua với chiến lược phát triển bền vững.

Những nỗ lực của Vietjet được ghi nhận qua nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế như “Top hãng hàng không bền vững toàn cầu”, “Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững”, “Doanh nghiệp thực hành trách nhiệm xã hội tốt nhất”... Với sứ mệnh tiên phong kết nối toàn cầu, là cầu nối tăng trưởng, hợp tác đầu tư và giao lưu văn hóa, Vietjet tiếp tục theo đuổi chiến lược ESG toàn diện, thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.