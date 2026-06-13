Bay cùng Vietjet, hòa mình với lễ hội bóng đá sôi động nhất hành tinh

Mùa hè 2026 đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi người hâm mộ trên khắp thế giới háo hức dõi theo những trận cầu đỉnh cao của giải vô địch thế giới.

Từ những cuộc trò chuyện nơi công sở, quán cà phê đến các hội nhóm yêu bóng đá, không khí của ngày hội túc cầu lớn nhất hành tinh đang lan tỏa mạnh mẽ, kết nối hàng triệu trái tim chung niềm đam mê với môn thể thao vua.

Tưng bừng chào đón mùa giải thể thao sôi động trên toàn cầu, Vietjet mang không khí cuồng nhiệt của những trận đấu đỉnh cao đến gần hơn với hành khách trên mỗi hành trình. Trên các chuyến bay trong nước và quốc tế, hành khách bất ngờ nhận được món quà đặc biệt là lịch thi đấu của giải bóng đá lớn nhất hành tinh, thuận tiện theo dõi các trận cầu hấp dẫn xuyên suốt mùa giải.

Hành khách check-in cùng lịch thi đấu World Cup 2026 phiên bản Vietjet.

Không chỉ trên bầu trời, bầu không khí thể thao cuồng nhiệt của mùa hè cũng hiện diện tại các văn phòng Vietjet, nơi cán bộ nhân viên cùng nhau lan tỏa tinh thần đồng đội, sự nhiệt huyết và niềm yêu thích với môn thể thao vua.

Bầu không khí sôi nổi tại văn phòng Vietjet, hưởng ứng World Cup 2026.

Trải nghiệm trên không của hành khách sẽ thêm phần hấp dẫn với chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho thực đơn theo chủ đề bóng đá. Khi đặt mua trước combo suất ăn “Hattrick” và “Penalty”, hành khách có thể tiết kiệm đến 30%, đồng thời thưởng thức những lựa chọn ẩm thực tiện lợi, phù hợp nhu cầu trong suốt hành trình. Độc giả truy cập website www.vietjetair.com để biết chi tiết.

Ngoài ra, hành khách còn có thể nhận ưu đãi 20% giá vé Deluxe, SkyBoss, Business (chưa bao gồm thuế, phí) cho các chuyến bay trong nước và quốc tế của Vietjet từ nay đến hết 31/8. Theo đó, hành khách đặt vé qua website www.vietjetair.com hoặc ứng dụng Vietjet Air, nhập mã “VJD20” cho các đường bay nội địa và “VJIN20” cho các đường quốc tế để nhận khuyến mãi 20%.

Đội ngũ phi hành đoàn sẵn sàng hòa chung niềm vui bóng đá cùng hành khách.

Mùa hè 2026 này, hãy cùng Vietjet cất cánh, hòa mình vào không khí thể thao cuồng nhiệt, tận hưởng những trải nghiệm độc đáo trên mỗi chuyến bay và cháy hết mình với niềm đam mê bóng đá.