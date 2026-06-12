Vietjet được vinh danh trong top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững

Vietjet tiếp tục ghi dấu ấn trong top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam 2026 với hai hạng mục quan trọng, khẳng định nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng xanh.

Vietjet vừa được vinh danh với hai hạng mục “Vận tải bền vững tiêu biểu” và “Chiến lược nhân sự vì sự phát triển bền vững” trong “Top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam 2026” (Top 50 CSA) do Tạp chí Nhịp cầu đầu tư trao tặng. Đây là năm thứ ba hãng góp mặt trong bảng xếp hạng, tiếp tục khẳng định cam kết phát triển bền vững gắn với mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Phó tổng giám đốc Thường trực Vietjet Tô Việt Thắng (giữa) đại diện hãng nhận giải thưởng.

Được đánh giá dựa trên tiêu chí khắt khe về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) bởi hội đồng thẩm định gồm chuyên gia và lãnh đạo uy tín trong và ngoài nước. Kết quả này ghi nhận hiệu quả Vietjet trong các hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Top 50 CSA là bảng xếp hạng thường niên nhằm vinh danh doanh nghiệp tiêu biểu trong thực thi chiến lược phát triển bền vững, cam kết tăng trưởng xanh và thực hiện trách nhiệm cộng đồng. Năm nay, bên cạnh Vietjet, bảng xếp hạng quy tụ nhiều doanh nghiệp dẫn đầu nền kinh tế.

Môi trường làm việc đa văn hóa với hơn 9.000 nhân sự từ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ là một trong những nền tảng phát triển của Vietjet.

Là hãng hàng không tiên phong trong chuyển dịch xanh, Vietjet ứng dụng công nghệ số và AI để tối ưu vận hành, nâng cao hiệu quả khai thác, giảm tiêu thụ nhiên liệu.

Hãng cũng liên tục đầu tư đội tàu bay thế hệ mới có khả năng tiết giảm đến 20% tiêu hao nhiên liệu và cắt giảm đến 38% lượng phát thải so với dòng tàu bay cũ. Đồng thời, hãng chủ động nghiên cứu, hợp tác phát triển và đưa vào sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), từng bước hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050 theo định hướng chung của các quốc gia toàn cầu.

Học viện Hàng không Vietjet đào tạo trung bình khoảng 50.000 học viên mỗi năm, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho ngành hàng không.

Song song sáng kiến môi trường, Vietjet xây dựng môi trường làm việc đa văn hóa và bình đẳng với hơn 9.000 nhân sự đến từ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó nữ giới chiếm 43,55% tổng nhân sự, gần 30% vị trí quản lý điều hành.

Hãng đồng thời đầu tư mạnh cho phát triển nguồn nhân lực với Học viện Hàng không Vietjet đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu, cung cấp khóa đào tạo cho trung bình 50.000 học viên mỗi năm, đáp ứng nhu cầu huấn luyện đào tạo phi công, tiếp viên hàng không, kỹ sư, điều phái bay… của hãng cũng như ngành hàng không khu vực.

Đội ngũ nhân sự đa quốc tịch, đa văn hóa là nền tảng cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực bền vững, góp phần thúc đẩy năng lực cạnh tranh và hội nhập toàn cầu của Vietjet.

Tiên phong trong hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và lan toả thông điệp ý nghĩa tới cộng đồng, Vietjet cũng được vinh danh nhiều giải thưởng quốc tế như “Top hãng hàng không bền vững toàn cầu”, “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”... Vietjet tiếp tục kết nối con người, nền kinh tế và cơ hội phát triển trên hành trình tăng trưởng xanh, hội nhập toàn cầu và kiến tạo tương lai tốt đẹp hơn cho cộng đồng.