Hành khách nhí thích thú nhận quà Quốc tế Thiếu nhi từ Vietjet

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Vietjet chào đón hành khách nhỏ tuổi trên những hành trình bay mùa hè với nhiều món quà bất ngờ cùng lời chúc yêu thương đầy ý nghĩa.

Ở độ cao trên 10.000 m, phi hành đoàn Vietjet đã dành tặng nhiều phần quà thú vị, đáng yêu cùng lời chúc tốt đẹp đến các hành khách nhỏ tuổi đến từ khắp thế giới, để mỗi chuyến đi cùng gia đình thêm trọn vẹn và ý nghĩa.

Món quà bất ngờ góp phần mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho các em nhỏ trên hành trình mùa hè.

Mùa hè là mùa của những chuyến đi, của những lần háo hức kéo vali ra sân bay và bắt đầu hành trình khám phá vùng đất mới. Với nhiều em nhỏ, đây cũng là khoảng thời gian được tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình và người thân sau một năm học tập chăm chỉ. Mỗi chuyến đi mùa hè là cơ hội để các em nhỏ đặt chân đến vùng đất mới, khám phá những nền văn hoá khác biệt và mở rộng thế giới của riêng mình.

Cũng vì thế, kỳ nghỉ hè luôn là khoảng thời gian được các em nhỏ mong đợi. Những món quà bất ngờ mà Vietjet chuẩn bị trên chuyến bay càng làm cho niềm vui của hành trình thêm trọn vẹn.

Những món quà từ phi hành đoàn Vietjet như lời chào đặc biệt dành cho “hành khách nhí”, tiếp thêm niềm vui cho hành trình khám phá mùa hè.

“Tôi cứ nghĩ đây chỉ là chuyến bay bình thường như bao chuyến bay khác, cho đến khi con tôi bất ngờ được nhận quà từ phi hành đoàn. Bé cười suốt cả chuyến bay và liên tục tíu tít với mọi người. Với trẻ con, đôi khi chỉ một khoảnh khắc giản dị như thế cũng đủ trở thành ký ức đẹp của tuổi thơ”, chị Minh Hà (TP.HCM) chia sẻ.

Những nụ cười trẻ thơ rạng rỡ giữa không gian ngập tràn sắc đỏ đặc trưng của Vietjet.

Không chỉ hiện thực hóa giấc mơ bay cho các bạn nhỏ, Vietjet còn luôn quan tâm tới hoạt động ý nghĩa dành cho “thế hệ tương lai” với các hoạt động dịp lễ, Tết Trung thu, chắp cánh ước mơ bay, học bổng ý nghĩa…

Mùa hè rực rỡ này, Vietjet tiếp tục đồng hành cùng các gia đình trên hành trình đoàn viên, nghỉ dưỡng, khám phá khắp Việt Nam và thế giới. Mỗi chuyến bay không chỉ kết nối điểm đến mà còn góp phần tạo nên ký ức tuổi thơ đẹp đẽ với niềm vui khởi đầu từ điều giản dị.