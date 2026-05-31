Chào đường bay mới Hà Nội - Praha (Cộng hòa Czech) và Hà Nội - Almaty (Kazakhstan) được khai thác từ 10/10, Vietjet mở bán 12 triệu vé khuyến mãi giá chỉ từ 0 đồng.

Theo đó, từ 0h ngày 1/6 đến 23h ngày 7/6 (GMT+7), hành khách nhập mã “SALE66” tại ô “Mã khuyến mãi” được ưu đãi mua vé hạng Eco cho tất cả đường bay nội địa và quốc tế, giá chỉ từ 0 đồng. Giá vé này chưa bao gồm thuế phí.Thời gian bay cụ thể tùy thuộc từng đường bay. Ưu đãi không áp dụng cho một số giai đoạn bay cao điểm. Hành khách mua vé Hà Nội - Praha và Hà Nội - Almaty, nhập mã “HELLOVIETNAM” sẽ được giảm 15% giá hạng Deluxe, áp dụng với mọi chuyến bay khởi hành từ ngày 5/9 đến 31/3. Vé được mở bán tại website www.vietjetair.com, ứng dụng di động Vietjet Air hoặc phòng vé, đại lý chính thức trên toàn cầu.

Vietjet tung 12 triệu vé ưu đãi toàn mạng bay.

Dịp này, Vietjet cũng triển khai chương trình bán vé hè 2026 đặc sắc, áp dụng cho chuyến bay nội địa và quốc tế khởi hành từ ngày 1/6 đến 31/8. Khách hàng sẽ được giảm đến 20% giá vé Skyboss và Business cho mã “VJSALE20” và đến 30% giá vé Deluxe cho mã “SALE66DLX” khi mua vé tại website www.vietjetair.com, ứng dụng di động Vietjet Air.

Với mạng bay ngày càng rộng mở, Vietjet đưa hành khách đến kỳ nghỉ hè đáng nhớ, khám phá điểm đến mới như Shizuoka (Nhật Bản), Almaty (Kazakhstan) - nơi du khách Việt Nam được miễn visa nhập cảnh, Praha (Cộng hoà Czech) - cánh cửa từ Hà Nội vào châu Âu; cùng hàng loạt điểm du lịch ấn tượng khắp châu Á - Thái Bình Dương như Seoul (Hàn Quốc), Tokyo (Nhật Bản), Melbourne (Australia).

Bay Deluxe, miễn phí lên đến 40 kg hành lý ký gửi, ưu tiên chọn chỗ ngồi và đổi lịch bay miễn phí, tất cả sẵn sàng cho hành trình mùa hè cho bạn và gia đình cùng Vietjet.

Khách hàng nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn khi mua vé Vietjet.

Bay cùng Vietjet, hành khách sẽ trải nghiệm hành trình bay hạnh phúc, tràn ngập nụ cười với đội tàu bay tiết kiệm nhiên liệu, thưởng thức thực đơn món nóng tươi ngon đặc sắc ẩm thực Việt Nam và thế giới như phở Thìn, bánh mì, cà phê sữa đá được phục vụ bởi phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm, cùng chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc ngay ở độ cao 10.000 m.

Độc giả tham khảo thông tin chi tiết tại đây.