Cuộc gặp gỡ đặc biệt của Madam Pang và tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo

Cuộc gặp gỡ giữa tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo và Madam Pang tại Bangkok đánh dấu hợp tác Vietjet - Muang Thai, lan tỏa giá trị kết nối kinh tế, thể thao và cộng đồng ASEAN.

Ngày 28/5, các kênh truyền thông lớn của Việt Nam và Thái Lan đăng tải hình ảnh ký kết hợp tác giữa hai nữ doanh nhân nổi bật của Đông Nam Á là tỷ phú, TS Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Vietjet và bà Nualphan Lamsam - Madam Pang - CEO tập đoàn Muang Thai Insurance, đồng thời là Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT).

Hai nữ doanh nhân quyền lực hàng đầu Việt Nam và Thái Lan bắt tay trao thoả thuận hợp tác trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tại Diễn đàn Doanh nghiệp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan là hình ảnh bất ngờ và ấn tượng với rất nhiều người quan tâm kinh tế, cũng như hâm mộ thể thao.

Lễ ký kết tại Bangkok đánh dấu cuộc gặp gỡ đầy cảm hứng giữa hai nữ lãnh đạo có tầm ảnh hưởng tại Đông Nam Á là Madam Pang và TS Nguyễn Thị Phương Thảo.

Theo công bố của hai doanh nghiệp, Vietjet và Muang Thai đã ký kết thoả thuận hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy hoạt động hợp tác kinh doanh và thể thao, văn hoá, phát triển cộng đồng giữa Việt Nam, Thái Lan và khu vực.

Cuộc gặp gỡ của hai nữ doanh nhân được nhiều người miêu tả là “tràn đầy cảm hứng”, khi cả hai đều không chỉ giỏi giang trong kinh doanh mà còn mang trong mình khát vọng cống hiến, mang đến giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, cho người dân, chia sẻ niềm tin, sự tử tế và mong muốn đưa con người xích lại gần nhau hơn thông qua thể thao, văn hoá và giá trị nhân văn.

Tại Việt Nam, TS Nguyễn Thị Phương Thảo không chỉ nổi tiếng vì là nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Đông Nam Á, Việt Nam mà còn là Anh hùng Lao động với rất nhiều đóng góp cho đất nước, người dân. Trong hơn 1 thập kỷ qua, Vietjet cũng như các doanh nghiệp khác của TS Nguyễn Thị Phương Thảo đã đồng hành bóng đá và futsal Việt Nam thông qua hoạt động tài trợ, phát triển thể thao cộng đồng, hỗ trợ các đội tuyển quốc gia.

Trong khi đó, tại Thái Lan, Madam Pang là biểu tượng đặc biệt của bóng đá khi là nữ chủ tịch đầu tiên trong lịch sử FAT. Bà đã góp phần quan trọng cho sự phát triển của bóng đá Thái Lan những năm vừa qua, thúc đẩy bóng đá trẻ, bóng đá nữ và sự chuyên nghiệp hoá của giải đấu hàng đầu tại xứ sở chùa vàng Thai League bằng nguồn năng lượng tích cực và tình yêu dành cho thể thao. Madam Pang cũng là cái tên rất quen thuộc với người Việt Nam. Nữ doanh nhân còn tiết lộ mình có đến hơn 400.000 người theo dõi đến từ Việt Nam trên trang mạng xã hội cá nhân.

Madam Pang - Nualphan Lamsam là thế hệ thứ 5, là 1 trong những người kế thừa sản nghiệp của gia tộc Lamsam. Gia tộc của bà có xuất thân là người Hoa, là một trong những gia tộc quyền lực và giàu có bậc nhất tại Thái Lan. Madam Pang thừa kế và điều hành thừa kế Ngân hàng Kasikorn (Kbank) ước tính có tổng tài sản đến 100 tỷ USD . Kbank là một trong 4 ngân hàng lớn nhất và có độ phủ sóng thương hiệu rộng rãi tại Thái Lan. Ngoài tham gia cùng thành viên gia tộc trong việc điều hành ngân hàng, bà phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng của mình khi là Tổng giám đốc của Muang Thai Insurance - Công ty bảo hiểm và đầu tư tài chính lớn tại Thái Lan.

Ngày 17/5/2025, TS Nguyễn Thị Phương Thảo đã tiếp Madam Pang thăm và làm việc tại Vietjet Plaza, Việt Nam.

Hơn một năm trước, cũng trong một ngày tháng 5, Madam Pang đã đến thăm và làm việc cùng TS Nguyễn Thị Phương Thảo tại văn phòng Vietjet ở TP.HCM.

Madam Pang đã thăm toà nhà Vietjet Plaza, thưởng thức món phở truyền thống Việt Nam, dành nhiều lời khen ngợi về cơ sở vật chất hiện đại của Vietjet.

Cùng thưởng thức phở Việt Nam - món ăn mà Madam Pang đặc biệt yêu thích, hai nữ doanh nhân đã không chỉ thảo luận về giá trị mà hai bên cùng theo đuổi, hợp tác kinh doanh mà còn về khát vọng đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng, văn hoá, cho người dân và tương lai của khu vực ASEAN.

Cuộc trò chuyện đầy thiện cảm ngày hôm ấy đã hiện thực hóa bằng thoả thuận hợp tác giữa Vietjet Air và Muang Thai Insurance, và vượt xa hơn nữa với kế hoạch phát triển cộng đồng, kỳ vọng đưa giá trị của hàng không, bóng đá, văn hóa và cộng đồng ASEAN vươn xa hơn trên trường quốc tế, góp phần nâng tầm hình ảnh Việt Nam, Thái Lan và Đông Nam Á.

Madam Pang đã nhiều lần đến Việt Nam cùng các đội tuyển Thái Lan và luôn dành được tình cảm yêu mến từ người hâm mộ Việt Nam. Ảnh: Hiếu Lương.

TS Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ: “Những chuyến bay kết nối các thành phố, còn thể thao kết nối trái tim con người. Chúng tôi tin rằng sự đồng hành giữa Vietjet và Muang Thai Insurance sẽ lan tỏa giá trị tốt đẹp của tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan, đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ trong khu vực”.

Sự hợp tác của hai nữ doanh nhân - tỷ phú hàng đầu Đông Nam Á là câu chuyện đặc biệt thú vị và cũng truyền cảm hứng về vai trò ngày càng lớn, tầm ảnh hưởng của nữ doanh nhân trong việc kiến tạo giá trị tích cực cho cộng đồng, xã hội. Trong khu vực Đông Nam Á đang phát triển năng động hàng đầu thế giới, những cái “bắt tay” mang tính kết nối, biểu tượng như vậy không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn góp phần xây dựng cộng đồng khu vực gắn kết hơn, giàu bản sắc hơn và cùng hướng đến sự phát triển bền vững.