Vietjet giảm 20% giá vé Deluxe, SkyBoss và Business dịp hè 2026

Vietjet triển khai chương trình ưu đãi mùa hè, giảm 20% giá vé cho hạng vé Deluxe, SkyBoss và Business trên toàn mạng bay trong nước và quốc tế.

Theo đó, hành khách đặt vé qua website vietjetair.com hoặc ứng dụng Vietjet Air từ hôm nay đến 23h ngày 31/8 được giảm 20% giá vé hạng SkyBoss và Business trên đường bay nội địa khi nhập mã VJD20. Với đường bay quốc tế, khách hàng nhập mã VJIN20 để giảm 20% giá vé hạng Deluxe, SkyBoss và Business (chưa bao gồm thuế, phí).

Hành khách có thêm cơ hội tiết kiệm chi phí di chuyển khi Vietjet giảm 20% giá vé cho các hạng vé.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân và du khách trong dịp hè, Vietjet tăng hơn 30% tải cung ứng nội địa so với tháng trước. Các chuyến bay tăng cường được phân bổ trên đường bay kết nối Hà Nội, TP.HCM với điểm du lịch nổi tiếng trong nước và quốc tế như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Kuala Lumpur (Malaysia).

Vietjet chủ động chuẩn bị nguồn lực, phát triển đội tàu bay, bố trí thêm nhân lực, nâng cao năng lực tự phục vụ tại sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Nội Bài. Đồng thời, hãng triển khai đồng bộ, hiệu quả việc ứng dụng công nghệ trong công tác điều hành, khai thác bay nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ phục vụ mùa cao điểm.

Vietjet tăng cường tải cung ứng và tung nhiều ưu đãi phục vụ nhu cầu đi lại mùa hè.

Bay cùng Vietjet mùa hè 2026, hành khách có thể nhận bộ quà tặng cổ vũ bóng đá độc quyền, cơ hội tiết kiệm đến 30% khi đặt mua trước combo suất ăn đặc biệt - “Hattrick và Penalty”. Ngoài ra, mỗi chuyến bay Vietjet còn hứa hẹn mang đến những hoạt động giải trí bất ngờ, đặc sắc.