Kiến tạo tương lai xanh trên từng hành trình bay cùng Vietjet

Từ tối ưu vận hành, đầu tư đội tàu mới đến các hoạt động cộng đồng, Vietjet đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững trong ngành hàng không.

Mỗi ngày, trên thế giới có khoảng 10-12 triệu hành khách di chuyển bằng đường hàng không để kết nối công việc, du lịch và giao thương trên khắp thế giới. Cùng với sự phát triển của ngành, xu hướng tăng trưởng bền vững cũng ngày càng được chú trọng, trở thành một trong những định hướng quan trọng của các hãng hàng không hiện đại.

Những năm gần đây, nhiều hãng hàng không trên thế giới tập trung vào các giải pháp giúp giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ ngay trong hoạt động khai thác thường nhật. Các biện pháp như tối ưu đường bay, sử dụng công nghệ để tính toán tối ưu nhiên liệu, quản trị vận hành được xem là "bước đi tức thời" giúp giảm phát thải mà không ảnh hưởng đến năng lực vận chuyển.

Giảm phát thải bắt đầu từ dữ liệu và vận hành

Tại Việt Nam, Vietjet là một trong những hãng theo đuổi hướng tiếp cận này khá sớm. Hãng cho biết đã triển khai hàng loạt giải pháp số hóa như vé điện tử, kiosk check-in và các quy trình khai thác tối ưu nhằm giảm tiêu thụ tài nguyên, hạn chế chất thải phát sinh và nâng cao hiệu quả vận hành.

Vietjet đang từng bước hiện thực hóa cam kết phát triển bền vững bằng các giải pháp vận hành hiệu quả, đầu tư công nghệ và mở rộng đội tàu bay thế hệ mới.

Đầu năm 2025, hãng đưa vào ứng dụng nền tảng SkyBreathe sử dụng AI và phân tích dữ liệu lớn để tổng hợp dữ liệu chuyến bay, báo cáo nhiên liệu và hiệu suất khai thác trên cùng một hệ thống.

Theo Vietjet, việc phân tích dữ liệu theo thời gian thực giúp xác định cơ hội tiết kiệm nhiên liệu cho từng bộ phận, từ phi công đến điều hành khai thác, qua đó xây dựng văn hóa vận hành xanh dựa trên dữ liệu. Hãng hàng không cũng tuân thủ đầy đủ các yêu cầu, quy định về bảo vệ môi trường trong các hoạt động bảo dưỡng tàu bay, trong hoạt động khai thác dịch vụ mặt đất tại đơn vị thành viên AirportNEO đang hoạt động tại 2 sân bay lớn nhất Việt Nam là Nội Bài và Tân Sơn Nhất…

Theo số liệu doanh nghiệp này công bố, riêng năm 2025, các giải pháp tối ưu vận hành đã giúp tiết kiệm hơn 16 triệu kg nhiên liệu và giảm trên 50 triệu kg khí thải CO2. Nếu quy đổi theo mức hấp thụ khoảng 22 kg CO2 mỗi cây mỗi năm, lượng giảm phát thải này tương đương khả năng hấp thụ của khoảng 2,2 triệu cây xanh trong một năm. Con số cho thấy cải tiến quy trình khai thác có thể tạo tác động môi trường đáng kể ở quy mô lớn.

Đội tàu bay mới và bài toán phát triển dài hạn

Bên cạnh vận hành, đầu tư đội tàu bay hiện đại cũng là xu hướng nổi bật của ngành hàng không toàn cầu.

Tại Vietjet, các dòng máy bay thế hệ mới có khả năng giảm tiêu hao nhiên liệu tiêu 20%, tối ưu hiệu quả khai thác và sức chở hành khách. Nhờ lợi thế từ đội tàu hiện đại cùng các giải pháp quản trị khai thác tiên tiến, lượng phát thải bình quân trên mỗi hành khách của Vietjet hiện thấp hơn khoảng 38% so với các dòng máy bay thế hệ cũ, góp phần giảm đáng kể dấu chân carbon của mỗi hành trình bay.

Vietjet cũng tiên phong trong việc nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), hướng tới thay thế dần cho các nguồn nhiên liệu hoá thạch và hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Đội tàu thế hệ mới góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và trải nghiệm của hành khách.

Hiện Vietjet đang khai thác đội tàu bay thế hệ mới và tiếp tục mở rộng năng lực đội bay thông qua các đơn hàng tàu bay thế hệ mới như A330neo, A321neo ACF, A321neo, A321 XLR, Boeing 737-8... Đây không chỉ là khoản đầu tư cho tăng trưởng mà còn là bước chuẩn bị cho một hệ sinh thái hàng không hiệu quả và thân thiện với môi trường hơn trong tương lai.

Phát triển bền vững không chỉ dừng ở hoạt động khai thác

Khái niệm phát triển bền vững trong doanh nghiệp hiện nay cũng được mở rộng vượt ra ngoài các mục tiêu môi trường thuần túy. Nhiều doanh nghiệp lựa chọn kết hợp giữa tăng trưởng kinh doanh với trách nhiệm xã hội, các hoạt động hỗ trợ cộng đồng và bảo tồn môi trường địa phương.

Bãi biển Hạ Long rực đỏ bởi sắc áo Vietjet chung tay hành động vì bãi biển xanh - sạch - đẹp.

Trong năm 2025, Vietjet triển khai chiến dịch làm sạch bãi biển “Sải cánh xanh - Dọn sạch bãi biển” với sự tham gia của gần 600 cán bộ nhân viên đến từ nhiều quốc gia. Hoạt động không chỉ góp phần làm sạch môi trường biển mà còn lan tỏa thông điệp về lối sống xanh và ý thức bảo vệ hệ sinh thái địa phương.

Để lan toả những thông điệp ý nghĩa tới hành khách khắp trong, ngoài nước, Vietjet còn sơn tàu bay với thông điệp “Bảo vệ Hành tinh xanh - Bay nhanh cùng Vietjet”, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, bảo tồn biển và hướng tới một tương lai xanh hơn cho các thế hệ mai sau.

Những hoạt động đó cho thấy phát triển bền vững tại Vietjet không chỉ là một chương trình hành động hay trách nhiệm doanh nghiệp, mà đã trở thành một phần trong chiến lược phát triển dài hạn của hãng. Từ những đổi mới trong vận hành, đầu tư đội tàu thế hệ mới đến các sáng kiến vì cộng đồng và môi trường, Vietjet đang từng bước xây dựng một mô hình hàng không hiện đại, hiệu quả và có trách nhiệm, đồng hành cùng các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam và thế giới.

Nhân Tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường Thế giới (5/6), Ngày Đại dương Thế giới (8/6) và Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam, hành động thiết thực của Vietjet là minh chứng cho cam kết phát triển bền vững được hiện thực hóa bằng các giải pháp cụ thể, lâu dài.

Trong bối cảnh ngành hàng không toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng tăng trưởng xanh, Vietjet không chỉ kết nối hàng triệu hành khách trên khắp thế giới mà còn hướng tới việc kiến tạo những hành trình ngày càng thân thiện với môi trường. Mỗi chuyến bay hôm nay mở ra cơ hội phát triển và hội nhập và góp phần vun đắp một tương lai xanh hơn, bền vững hơn cho cộng đồng, thế hệ mai sau.