Đón hè, Vietjet tăng 30% chuyến, cung cấp 8,8 triệu vé từ 0 đồng

Bước vào cao điểm du lịch hè, Vietjet tăng thêm 30% chuyến bay nội địa, cung cấp hơn 8,8 triệu vé cùng nhiều ưu đãi từ 0 đồng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và du lịch gia tăng.

Chào mùa hè sôi động, Vietjet tăng thêm 30% chuyến bay nội địa từ TP.HCM và Hà Nội đến điểm du lịch trên toàn quốc như Nha Trang (Cam Ranh, Khánh Hòa), Đà Nẵng, Phú Quốc, Quảng Bình, Huế, Quy Nhơn; khu vực người dân có nhu cầu đi lại cao như Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Chu Lai, Cần Thơ, Gia Lai, Đắk Lắk…

Vietjet cung ứng hơn 8,8 triệu ghế trên toàn mạng bay trong nước và quốc tế dịp hè 2026.

Hãng cũng tăng tần suất khai thác đường bay quốc tế kết nối thị trường Đông Nam Á như TP.HCM - Kuala Lumpur (Malaysia) lên 7 chuyến/tuần, nâng tổng số chuyến bay Vietjet khai thác trên toàn mạng bay lên đến hơn 500 chuyến mỗi ngày.

Theo đó, Vietjet cung cấp hơn 8,8 triệu ghế nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách trong mùa hè, hòa nhịp cùng mùa bóng đá sôi động và lễ hội pháo hoa, nghệ thuật, âm nhạc tại điểm đến hấp dẫn trên khắp thế giới.

Đặc biệt, từ nay đến hết ngày 31/8, hành khách có thể săn vé ưu đãi từ 0 đồng (chưa gồm thuế, phí) và nâng hạng vé Deluxe, SkyBoss, Business tiết kiệm đến 20% (thời gian bay cụ thể tùy thuộc từng đường bay) trên tất cả đường bay. Vé ưu đãi hiện mở bán trên website www.vietjetair.com và ứng dụng di động Vietjet Air.

Bên cạnh việc mở rộng mạng bay, Vietjet triển khai chương trình vé ưu đãi từ 0 đồng trên nhiều chặng nội địa và quốc tế.

Dịp này, Vietjet cũng mở bán vé với nhiều ưu đãi cho đường bay quốc tế mới của hãng gồm: TP.HCM - Colombo (Sri Lanka) khai thác từ 18/8, Hà Nội - Almaty (Kazakhstan) và Hà Nội - Praha (Cộng hòa Séc) khai thác từ 10/10; Nha Trang - Singapore dự kiến bay từ tháng 12.

Không khí mùa hè thêm sôi động khi hành khách bay cùng Vietjet còn có cơ hội nhận bộ quà tặng cổ vũ bóng đá độc quyền. Kết hợp cùng combo đặc biệt mùa bóng đá Hattrick và Penalty, hành khách có thể giải nhiệt mùa hè và tiết kiệm đến 30% khi đặt trước. Độc giả tham khảo tại trang www.vietjetair.com.

Hè này, vé máy bay “hạ nhiệt”, cảm hứng xê dịch cũng “nóng” hơn. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn lên kế hoạch cho mùa hè bay cùng Vietjet.