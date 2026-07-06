Những 'đại sứ bầu trời' Vietjet sẵn sàng chinh phục hành trình mới

Vietjet vừa tổ chức lễ tốt nghiệp cho các tiếp viên hàng không khóa 201 và 202 sau thời gian tham gia chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế tại Học viện Hàng không Vietjet.

Phát biểu tại lễ tốt nghiệp, ông Tô Việt Thắng, Phó tổng giám đốc Thường trực Vietjet, đã gửi lời chúc mừng, ghi nhận tinh thần kỷ luật và nỗ lực trong suốt quá trình học tập của các tân tiếp viên hàng không, đồng thời tri ân gia đình, thầy cô đã đồng hành suốt thời gian huấn luyện, đào tạo.

Buổi lễ tốt nghiệp là bước khởi đầu của các tân “chiến binh bầu trời” Vietjet cho hành trình kết nối con người, văn hóa và những điểm đến.

Peel Benjamin George (quốc tịch Anh), tân tiếp viên hàng không, chia sẻ đầy cảm xúc tại lễ tốt nghiệp: “Vietjet mang đến một cơ hội mà trước đây tôi chưa từng thực sự có được ở bất kỳ công việc nào. Đó là một tương lai rõ ràng cùng tiềm năng phát triển lâu dài. Với kế hoạch mở rộng mạng bay đến châu Âu và tiếp tục vươn tới nhiều điểm đến mới trên thế giới, tôi cảm thấy đây thực sự là một cơ hội đầy hứng khởi để học hỏi, phát triển, đồng hành cùng hãng”.

Lãnh đạo Vietjet tin tưởng mỗi tiếp viên hàng không sẽ trở thành một đại sứ của Vietjet, lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, hiếu khách và hội nhập trên từng hành trình.

Được đào tạo trong môi trường quốc tế, thế hệ tiếp viên hàng không mới hứa hẹn đồng hành Vietjet trên hành trình mở rộng mạng bay, kết nối con người, văn hóa, thương mại, đầu tư, du lịch, góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước và khu vực, quốc tế.

Các tiếp viên hàng không được đào tạo trong môi trường quốc tế.

Học viện Hàng không Vietjet (VJAA) hiện là cơ sở đào tạo, nghiên cứu chuyên về hàng không của Vietjet đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu (EASA), đồng thời là đối tác của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA). Tại đây, hàng nghìn phi công, tiếp viên hàng không, điều phái bay, kỹ sư… đã được đào tạo, huấn luyện, trở thành nền tảng quan trọng trong chiến lược đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô và vươn ra quốc tế của Vietjet.

Tại VJAA, các học viên được trang bị kiến thức về ngành hàng không, được huấn luyện những kỹ năng về nghề tiếp viên hàng không trên nhiều trang - thiết bị mô phỏng tàu bay hiện đại, hồ bơi tạo sóng, mock-up cabin…

Năm 2025, học viện đã đào tạo hơn 162.000 lượt học viên, đưa vào khai thác 150 phi công cùng khoảng 2.000 tiếp viên, kỹ sư và nhân sự hàng không. Riêng trong 3 tháng đầu năm 2026, VJAA đã tổ chức 3.193 khóa học, đào tạo 34.727 lượt học viên cho nhiều lĩnh vực như phi công, tiếp viên hàng không, kỹ sư bảo dưỡng tàu bay, điều phái bay, khai thác mặt đất và các chuyên ngành khác.

Bên cạnh chương trình đào tạo nghiệp vụ, học viên còn được trang bị ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp đa văn hóa, tác phong chuyên nghiệp và tư duy phục vụ toàn cầu, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành hàng không hiện đại.

Với chiến lược không ngừng mở rộng mạng bay trong nước và quốc tế, Vietjet tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xem con người là nền tảng cho sự tăng trưởng bền vững. Học viện Hàng không Vietjet không chỉ đào tạo đội ngũ tiếp viên, phi công và nhân sự đạt chuẩn quốc tế, mà còn góp phần cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành, đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng lớn của Vietjet cũng như thị trường khu vực và thế giới.