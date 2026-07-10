Vietjet được HR Asia vinh danh ‘Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026’

“Nơi làm việc tốt nhất châu Á” là giải thưởng uy tín trong lĩnh vực nhân sự, tôn vinh các doanh nghiệp có thực hành nhân sự nổi bật, mức độ gắn kết nhân viên cao và văn hóa làm việc xuất sắc. Danh sách được vinh danh năm nay quy tụ nhiều doanh nghiệp lớn. Trong đó, Vietjet nổi bật khi lần thứ 6 liên tiếp nhận giải thưởng này, ghi nhận những nỗ lực của hãng trong việc kiến tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn và giàu cảm hứng.