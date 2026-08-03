ASEAN Cup đổi diện mạo, quyền lực vẫn không đổi

Singapore, Malaysia hay Philippines đều tiến bộ, nhưng Việt Nam, Thái Lan và Indonesia vẫn sở hữu những nền tảng giúp họ đứng trên phần còn lại của bóng đá Đông Nam Á.

Tuyển Việt Nam bước vào ASEAN Cup 2026 với tư cách nhà vô địch. Ảnh: Minh Chiến.

ASEAN Cup 2026 đang mang đến cảm giác mới mẻ. Khoảng cách giữa các đội được thu hẹp, những đối thủ từng bị xem là cửa dưới giờ đây chơi tổ chức hơn, còn các ứng viên vô địch không thể dễ dàng áp đặt thế trận trong mọi trận đấu.

Singapore là ví dụ rõ nhất. Đội bóng của HLV Gavin Lee giành 7 điểm sau ba lượt trận và tạm dẫn đầu bảng A. Trên sân Mỹ Đình, họ khiến Việt Nam trải qua 90 phút bế tắc dù đội chủ nhà tung ra 20 cú sút và hai lần đưa bóng trúng khung thành.

Một điểm trước nhà đương kim vô địch không chỉ đến từ may mắn. Singapore giữ cự ly đội hình chặt chẽ, phòng ngự kiên nhẫn và hiếm khi bị cuốn theo sức ép từ khán đài. Họ không tạo ra nhiều cơ hội, nhưng đủ bình tĩnh để bảo vệ thành quả đến phút cuối.

Philippines cũng cho thấy khả năng phản ứng khi ngược dòng thắng Lào 4-1, trong khi Malaysia mang tới giải đấu một đội hình trẻ với nhiều thay đổi. Những kết quả ấy tạo cảm giác ASEAN Cup đang trở nên khó đoán hơn, nơi không đội nào có thể bước ra sân với niềm tin rằng chiến thắng đã nằm trong tay.

Tuy nhiên, một giải đấu cân bằng hơn chưa đồng nghĩa trật tự quyền lực đã bị đảo lộn.

Diện mạo mới của những thế lực cũ

Việt Nam, Thái Lan và Indonesia đều bước vào ASEAN Cup 2026 với những thay đổi đáng kể.

Việt Nam bổ sung cầu thủ nhập tịch và tiếp tục hoàn thiện lối chơi dưới thời HLV Kim Sang-sik. Indonesia đẩy mạnh việc khai thác nguồn cầu thủ gốc châu Âu, qua đó sở hữu đội hình giàu tốc độ và thể lực hơn nhiều thế hệ trước. Thái Lan bước vào quá trình chuyển giao, trao cơ hội cho một nhóm cầu thủ trẻ dưới sự dẫn dắt của HLV Anthony Hudson.

Cả ba không còn giống chính mình ở những kỳ ASEAN Cup trước. Tuy nhiên, sự thay đổi về con người và cách chơi chưa làm mất đi vị thế của họ trong khu vực.

Tuyển Singapore đã có tiến bộ. Ảnh: Minh Chiến.

Ngay lượt mở màn, Việt Nam thắng Timor-Leste 7-0, Thái Lan vượt qua Lào 5-0, còn Indonesia đánh bại Campuchia 5-1. Các đối thủ đều không được đánh giá cao, nhưng cách ba đội tạo ra khác biệt vẫn phản ánh khoảng cách về tốc độ, kỹ thuật và chiều sâu đội hình.

Thái Lan sau đó tiếp tục thắng Malaysia 2-0 để vươn lên dẫn đầu bảng B. Đó không phải màn trình diễn quá áp đảo, nhưng đội bóng xứ chùa vàng vẫn biết cách kiểm soát trận đấu và ghi bàn ở những thời điểm quan trọng. Sau hai lượt trận, họ có 7 bàn và chưa để thủng lưới.

Việt Nam gặp nhiều khó khăn hơn khi bị Singapore cầm hòa, còn Indonesia vẫn phải chứng minh năng lực trước những đối thủ trực tiếp. Tuy nhiên, một trận đấu không như ý ở vòng bảng chưa đủ để phủ nhận nền tảng mà ba đội đã xây dựng trong nhiều năm.

Các đội mạnh đôi khi vẫn có thể bị cầm chân, thậm chí thất bại. Điều quan trọng là họ có đủ lực lượng và kinh nghiệm để đứng dậy trong trận đấu tiếp theo hay không. Ở khía cạnh này, Việt Nam, Thái Lan và Indonesia vẫn sở hữu nhiều lợi thế hơn phần còn lại.

Khoảng cách thu hẹp nhưng chưa biến mất

Sự khác biệt giữa nhóm đầu và các đội bám đuổi không chỉ nằm ở đội hình xuất phát. Đó còn là khả năng xoay vòng, kinh nghiệm thi đấu ở những trận cầu lớn và số lượng phương án có thể sử dụng khi kế hoạch ban đầu không hiệu quả.

Singapore có thể phòng ngự xuất sắc trước Việt Nam. Malaysia đủ khả năng chơi quyết liệt trước Thái Lan. Philippines cũng ngày càng khó chịu nhờ nguồn cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Nhưng để tiến đến cuối giải, một đội tuyển phải duy trì chất lượng trong nhiều tuần, thích nghi với nhiều kiểu đối thủ và biết cách chiến thắng ngay cả khi không đạt phong độ tốt nhất.

Đó vẫn là lợi thế của ba thế lực hàng đầu.

Thái Lan giữ kỷ lục bảy lần vô địch. Việt Nam bước vào giải với tư cách đương kim vô địch sau khi đánh bại chính Thái Lan trong trận chung kết kỳ trước. Indonesia chưa từng đăng quang, nhưng sự đầu tư mạnh mẽ trong những năm gần đây giúp họ trở thành đối trọng thực sự, thay vì chỉ là đội bóng giàu tiềm năng.

ASEAN Cup 2026 chưa chứng kiến bất ngờ nào tới nay. Ảnh: Việt Linh.

ASEAN Cup 2026 vì thế vẫn có thể chứng kiến những bất ngờ. Việt Nam hoàn toàn có thể bị đẩy vào thế khó. Thái Lan không còn duy trì ưu thế tuyệt đối như trước, còn Indonesia phải chứng minh đội hình nhiều ngôi sao có thể tạo nên một tập thể ổn định.

Một đội ngoài nhóm ba cũng có thể tiến sâu nếu tận dụng tốt thời cơ. Tuy nhiên, tạo ra bất ngờ trong một trận đấu khác hoàn toàn với việc thay đổi cán cân quyền lực của cả khu vực.

Phần còn lại của Đông Nam Á đang tiến bộ. Họ chơi kỷ luật hơn, chuẩn bị tốt hơn và không còn dễ dàng sụp đổ trước sức ép. Khoảng cách vì thế đã thu hẹp đáng kể, nhưng chưa biến mất.

Cho đến khi một đội bóng có thể liên tục đánh bại các ứng viên lớn ở những trận đấu quyết định, ASEAN Cup vẫn xoay quanh ba cái tên quen thuộc.

Giải đấu đã đổi diện mạo. Quyền lực phía trên thì chưa.

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