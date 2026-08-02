Đội trưởng Indonesia: Việt Nam sẽ hạn chế chiêu trò vì có VAR

Tối 2/8, HLV trưởng tuyển Indonesia, John Herdman cùng đội trưởng Rizky Ridho dự họp báo trước trận gặp Việt Nam và nói về sức nóng của trận đấu.

Trước trận gặp tuyển Việt Nam, cựu tuyển thủ Indonesia, Erol Iba gây chú ý khi cho rằng các học trò của HLV John Herdman phải đặc biệt tỉnh táo. “Tôi muốn nhắn các cầu thủ rằng khi đối đầu Việt Nam, tuyệt đối đừng để bị khiêu khích. Cầu thủ Việt Nam rất thông minh trong việc tạo ra những tình huống gây ức chế”, Erol Iba nói.

Rizky Ridho, cầu thủ dự họp báo trước trận, cũng được hỏi về cách Indonesia kiểm soát cảm xúc. Trung vệ này cho rằng sự xuất hiện của VAR sẽ khiến cả hai đội thận trọng hơn.

“Có lẽ tuyển Việt Nam sẽ không sử dụng những chiêu trò như các năm trước vì ASEAN Cup hiện có VAR. Họ sẽ chơi cẩn trọng và chúng tôi cũng vậy”, Ridho phát biểu.

Trong khi đó, HLV John Herdman không muốn đội bóng tập trung quá nhiều vào cách đối thủ thi đấu. Nhà cầm quân người Anh nhấn mạnh Indonesia cần giữ bản sắc và tuân thủ kế hoạch đã chuẩn bị.

“Mọi trận đấu đều khác nhau. Điều chúng tôi có thể kiểm soát là cách Indonesia thi đấu, không phải những gì Việt Nam sẽ làm. Chúng tôi muốn tạo ra màn trình diễn khiến người hâm mộ tự hào”, Herdman nói.

Indonesia bước vào trận đấu với thành tích toàn thắng sau hai lượt. Đội bóng xứ vạn đảo đánh bại Campuchia 5-1 trên sân nhà, sau đó thắng Timor-Leste 3-0 ở chuyến làm khách ngày 31/7.

Herdman cho rằng hai trận đấu mang đến những trải nghiệm khác nhau. Indonesia chơi dưới áp lực lớn trước Campuchia, rồi phải vượt qua hành trình di chuyển dài và điều kiện thi đấu không thuận lợi khi gặp Timor-Leste.

Sau 19,5 giờ di chuyển, toàn đội trở lại Jakarta với 6 điểm, ghi 8 bàn và chỉ thủng lưới một lần. Tuy nhiên, Herdman khẳng định cuộc đối đầu Việt Nam mới là bài kiểm tra khó nhất.

“Đây là lý do Indonesia dự giải, để đối đầu những đội mạnh nhất. Trận gặp Việt Nam là cơ hội lớn để chúng tôi kiểm soát bảng đấu. Còn Việt Nam cần tránh thất bại để tiếp tục cuộc đua, vì vậy cả hai đội đều có lý do để chiến đấu hết mình”, ông nhận định.

HLV John Herdman xem trận gặp Việt Nam là thử thách lớn nhất của Indonesia tại ASEAN Cup 2026.

Theo Herdman, Indonesia không đặt mục tiêu tạo ra một trận đấu hoàn hảo. Ông cho rằng bóng đá luôn xuất hiện những thời điểm mất kiểm soát, từ cảm xúc, thẻ phạt đến quyết định của trọng tài.

“Ngày mai, chúng tôi gặp đối thủ khó nhất giải. Indonesia đã sẵn sàng chiến đấu và thể hiện mình trước người hâm mộ. Đây là trận đấu lớn, nhưng cũng chỉ là một chặng trên đường đến chung kết”, Herdman nói.

Thom Haye là một trong những cầu thủ nổi bật nhất của Indonesia sau hai lượt trận. Tiền vệ mang áo số 19 đã có một bàn thắng và ba kiến tạo, đồng thời dẫn đầu giải về số đường chuyền tạo cơ hội dứt điểm.

Herdman đánh giá cao khả năng thích nghi của Haye khi cầu thủ này có thể chơi ở cánh hoặc vị trí tiền vệ công. Dù vậy, ông khẳng định Indonesia không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào.

“Haye là mảnh ghép quan trọng, nhưng chúng tôi còn nhiều cầu thủ khác có thể tạo ảnh hưởng. Ridho cũng mang nhiệm vụ lớn khi phải đối đầu những tiền đạo nhập tịch Brazil giàu thể lực của Việt Nam”, ông chia sẻ.

Marselino Ferdinan vắng mặt trong buổi tập gần nhất của Indonesia. Herdman cho biết ban huấn luyện sẽ trao đổi với bộ phận y tế trước khi đưa ra quyết định về khả năng thi đấu của tiền vệ này.

Đánh giá về Việt Nam, cựu HLV tuyển Canada dành nhiều lời khen cho HLV Kim Sang-sik và đội đương kim vô địch.

“Việt Nam là đội bóng mạnh, có tổ chức tốt. HLV Kim đang sở hữu chuỗi 20 trận bất bại và từng vô địch ASEAN Cup. Ông ấy hiểu tinh thần của cầu thủ Việt Nam, đồng thời biết cách kết hợp những nhân tố nội với các cầu thủ nhập tịch”, Herdman nói.

Ridho từng góp mặt trong ba chiến thắng liên tiếp của Indonesia trước Việt Nam từ tháng 1 đến tháng 3/2024. Theo trung vệ này, kinh nghiệm quan trọng nhất là tuân thủ chiến thuật và giữ sự tập trung.

“Chất lượng hai đội khá tương đồng. Chúng tôi đã chia sẻ với các tân binh về những khó khăn khi đối đầu Việt Nam. Toàn đội cần bám sát kế hoạch của ban huấn luyện”, Ridho cho biết.

Trận Indonesia - Việt Nam diễn ra lúc 20h ngày 3/8 trên sân Pakansari, Bogor.

Xếp hạng bảng A ASEAN Cup 2026 trước lượt trận ngày 3/8. Đồ họa: ASEAN United FC.

Highlights Indonesia 3-0 Timor Leste Tối 31/7, Indonesia nhẹ nhàng vượt qua Timor Leste với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn