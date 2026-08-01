Hòa Singapore chưa hẳn là ác mộng với tuyển Việt Nam

Không thắng đối thủ dưới cơ là Singapore trên sân nhà, trận hòa trên sân Mỹ Đình tối 31/7 vẫn mang tới cho tuyển Việt Nam những điều tích cực.

Nhiều ý kiến tiêu cực xuất hiện khi tuyển Việt Nam chỉ có 1 điểm trước Singapore tại lượt hai bảng A ASEAN Cup 2026. Người hâm mộ hiển nhiên có lý do để không hài lòng khi thầy trò HLV Kim Sang-sik vừa thắng tưng bừng tuyển Timor-Leste tới 7-0 ở lượt trận trước, nhưng lại chỉ hòa đối thủ dưới cơ như đội bóng tới từ đảo quốc sư tử ngay lượt kế tiếp.

Tuyển Việt Nam có trận đấu khó khăn trước Singapore. Ảnh: Minh Chiến.

Bên cạnh phong độ, tuyển Việt Nam còn được nghỉ nhiều hơn đối thủ 3 ngày. Tuyển Singapore đá trận đầu với Campuchia ngày 24/7 trên sân Morodok Techo (Phnom Penh), sau đó về nước đấu Timor-Leste tối 27/7. "Đây là lợi thế với tuyển Việt Nam", HLV Kim khẳng định ở buổi họp báo trước trận.

Dễ hiểu khi cổ động viên Việt Nam kỳ vọng đội nhà tiếp tục giành 3 điểm trên sân nhà Mỹ Đình tối 31/7 sau khi có 6 ngày di chuyển, tập luyện và hồi phục.

Dù vậy, việc bất phân thắng bại trước tuyển Singapore vẫn mang lại những điều tích cực cho nhà đương kim vô địch.

Kiểm soát sự hưng phấn

"Trận thắng 7-0 trước tuyển Timor-Leste khiến các cầu thủ Việt Nam hôm nay đôi khi hưng phấn quá đà. Tuyển Việt Nam dứt điểm hơi vội trước Singapore", HLV Kim chia sẻ ở buổi họp báo sau trận.

Thắng rực rỡ, ghi nhiều bàn, giữ sạch lưới dù không đá sân nhà, tuyển Việt Nam có khởi đầu như mơ tại ASEAN Cup 2026. Nhưng chính điều này khiến các cầu thủ bị "bay" trên mức cần thiết khi gặp đối thủ chơi kỷ luật và khó chịu hơn là tuyển Singapore.

Trong hiệp 1, tuyển Việt Nam chơi trên cơ hoàn toàn và áp đặt thế trận. Đương kim quán quân có tới 13 cú sút, gấp hơn sáu lần con số 2 lần dứt điểm của tuyển Singapore nhưng không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn. Sang tới cuối hiệp hai, khi tình hình càng gấp rút, khi tuyển Việt Nam càng vội vàng trong việc ghi bàn, các "Chiến binh sao vàng" chỉ chơi tạt cánh, đánh đầu với sự loay hoay cũng như bế tắc và phải chấp nhận tỷ số hòa 0-0.

Xuân Son cùng các đồng đội tung ra tới 22 cú sút trong trận gặp tuyển Singapore, nhưng không thể tìm đường tới mành lưới đối phương. Ảnh: Minh Chiến.

Khi cần những sự điều chỉnh, HLV Kim thừa nhận mình thay người (Lê Phạm Thành Long và Nguyễn Trần Việt Cường vào thay Nguyễn Quang Hải cùng Đoàn Văn Hậu ở phút 90+2) "hơi muộn".

Tuyển Việt Nam mạnh, nhưng cần tỉnh táo và lạnh lùng hơn. Trận hòa trước tuyển Singapore đưa mọi thứ trở lại trạng thái bình thường. Khi những đôi chân đã trở lại mặt đất, thầy trò HLV Kim sẽ bước vào trận tiếp theo gặp tuyển Indonesia trên sân Pakansari, trận đấu được đánh giá là quan trọng nhất vòng bảng với tuyển Việt Nam, với sự tập trung và quyết tâm cao nhất. Đôi khi, việc sự thăng hoa được kìm hãm ở mức vừa phải sẽ là điều tốt.

Thực tế, ở các giải đấu, các đội vô địch thường sớm trải qua những kết quả không như ý. Tại AFF Cup 2018, đoàn quân của HLV Park Hang-seo hòa tuyển Myanmar 0-0 ở lượt ba bảng A. Tới ASEAN Cup 2024, tuyển Việt Nam chia điểm trước Philippines ở lượt áp chót bảng B. Ngày 18/12 cách đây hai năm, các "Chiến binh sao vàng" bị dẫn 0-1 tới tận phút 90+6 và chỉ bàn thắng "vàng" ở phút 90+7 của Doãn Ngọc Tân mới giúp tuyển Việt Nam tránh khỏi thất bại.

Giới chuyên môn cũng có quan điểm tương tự. "Tại giải U17 quốc gia 2025, các học trò của tôi thắng liên tục và có hành trình bằng phẳng rồi thua (1-2 trước U17 Hà Nội - PV) ở tứ kết. Nhưng tới giải năm nay, chúng tôi trải qua rất nhiều khó khăn và liên tục bị thử thách ngay từ đầu", Nguyễn Ngọc Duy, HLV trưởng U17 PVF, đội chỉ thắng một trận ở bảng A U17 quốc gia 2026 nhưng sau cùng lên ngôi quán quân, chia sẻ.

Lê Giang Patrik tỏa sáng, giúp tuyển Việt Nam thoát thua Singapore. Ảnh: Minh Chiến.

Màn trình diễn của Lê Giang Patrik

Trên phương diện cá nhân, trận hòa 0-0 trước tuyển Singapore giúp tuyển Việt Nam kiểm chứng trình độ và phong độ của Lê Giang Patrik, người đang có giải đấu đầu tiên trong màu áo các "Chiến binh sao vàng". Trong hơn 90 phút trên sân Mỹ Đình tối 31/7, thủ thành sinh năm 1992 có hai pha cản phá, không nhiều, nhưng đều là các pha cứu thua xuất sắc trong tư thế khó, cho thấy đẳng cấp, sự tập trung cao độ, bản lĩnh của anh và giúp tuyển Việt Nam giữ sạch lưới.

Phút 77, Jacob Mahler đệm bóng ngay trước rìa vòng 5,5 m trong tư thế trống trải, không bị ai theo kèm, nhưng pha đổ người kịp thời của Lê Giang Patrik khiến số 18 chỉ biết nhăn mặt và ôm đầu tiếc nuối. 7 phút sau, Anuar đột phá cá nhân rồi dứt điểm, bóng chạm chân Văn Hậu bất ngờ đổi hướng nhưng phản xạ của thủ thành mang áo số 1 giúp anh làm chủ tình hình.

Cuối trận, tuyển Singapore vùng lên và thể hiện rõ quyết tâm rời Mỹ Đình với thắng lợi, nhưng Lê Giang Patrik vẫn đứng vững trước áp lực của đối thủ, giúp các đồng đội ở tuyến trên yên tâm. Sao Việt kiều Slovakia cùng Mahler là hai cầu thủ được Sofascore chấm điểm cao nhất trận (7,9). Trong ngày nhiều cầu thủ Việt Nam chơi không tốt, Lê Giang Patrik đã ghi dấu ấn.

Thực tế, ở hai trận trước, người gác đền 33 tuổi cũng không phải vào lưới nhặt bóng, nhưng trước các đối thủ như Myanmar hay Timor-Leste, Lê Giang Patrik chưa có cơ hội thể hiện mình. Đặc biệt là ở trận gặp tuyển Timor-Leste, khi cựu sao CLB Công an Hà Nội không có pha cản phá nào.

Những ấn tượng của Lê Giang Patrik trên sân Mỹ Đình tối 31/7 tiếp tục giúp anh nhận được sự kỳ vọng của người hâm mộ. Cơ hội vẫn đang rộng mở Lê Giang Patrik và tuyển Việt Nam, với 4 điểm sau hai lượt trận, các "Chiến binh sao vàng" vẫn sáng cửa vào bán kết.

Highlights Việt Nam 0-0 Singapore Tối 31/7, Việt Nam hòa Singapore 0-0 ở lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026.

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