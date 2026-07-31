HLV Kim: Đình Bắc chơi không tốt nên bị thay ra

Tối 31/7, HLV Kim Sang-sik cho rằng Nguyễn Đình Bắc cần chấp nhận hy sinh vì mục tiêu chung sau khi bị thay ra ở phút 40 trong trận tuyển Việt Nam hòa Singapore 0-0.

Một trong những quyết định gây bất ngờ nhất của HLV Kim Sang-sik ở trận hòa 0-0 với Singapore tối 31/7 là rút Nguyễn Đình Bắc khỏi sân ngay phút 41, nhường chỗ cho Nguyễn Tài Lộc.

Đình Bắc trước đó dẫn đầu danh sách góp dấu giày vào các bàn thắng của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Tiền đạo này lập hat-trick và có một kiến tạo trong chiến thắng 7-0 trước Timor-Leste ở lượt mở màn.

“Với những gì tuyển Việt Nam đã chuẩn bị, Đình Bắc chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tài Lộc vào sân và chơi ổn, có một số cơ hội nhưng chưa tận dụng được. Ở các trận tới, tôi sẽ cố gắng sử dụng hợp lý cả hai cầu thủ”, HLV Kim lý giải.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc hiểu Đình Bắc khó tránh khỏi cảm giác thất vọng khi bị thay ra sớm. Tuy nhiên, ông cho rằng tiền đạo này cần chấp nhận quyết định vì mục tiêu chung của đội tuyển.

“Tôi biết Đình Bắc sẽ tiếc nuối khi phải rời sân, nhưng cậu ấy cần hy sinh vì tập thể. Trước trận gặp Indonesia, tôi sẽ động viên Bắc”, chiến lược gia 49 tuổi nói thêm.

Theo HLV Kim, tuyển Việt Nam gặp vấn đề trong khâu gây áp lực và không thể duy trì sự chủ động như kế hoạch. Trong khi đó, Singapore xử lý khá tốt mỗi khi bị các cầu thủ chủ nhà vây ráp.

“Tuyển Việt Nam chưa pressing tốt, còn Singapore thoát áp lực hiệu quả. Chúng tôi sẽ phân tích và cải thiện vấn đề này trong những buổi họp đội sắp tới”, ông cho biết.

HLV Kim cũng thừa nhận chiến thắng đậm trước Timor-Leste có thể khiến các học trò hưng phấn quá mức. Khi bước vào trận đấu khó khăn hơn, tuyển Việt Nam chịu áp lực tâm lý và nhiều lần dứt điểm vội vàng.

Ở cuối trận, đội chủ nhà chủ yếu triển khai bóng ra hai biên rồi thực hiện những quả tạt vào vùng cấm. Tuy nhiên, Nguyễn Xuân Son thường xuyên bị các hậu vệ Singapore cô lập và không có nhiều khoảng trống để dứt điểm.

“Mọi người có thể thấy Xuân Son bị hàng thủ đối phương phong tỏa. Chúng tôi đã thực hiện nhiều quả tạt và đánh đầu, nhưng chưa thể ghi bàn”, HLV Kim phân tích.

Những sự điều chỉnh nhân sự của tuyển Việt Nam cũng diễn ra khá muộn. Đáng chú ý, Nguyễn Quang Hải chỉ rời sân để nhường chỗ cho Lê Phạm Thành Long khi trận đấu đã bước vào những phút cuối.

“Tôi thay Quang Hải hơi muộn, nhưng điều đó không phải vấn đề quá lớn. Hải là đội trưởng và tôi muốn cậu ấy ở lại sân lâu hơn”, HLV Kim giải thích.

Khi được hỏi về điểm tích cực, nhà cầm quân sinh năm 1976 thừa nhận ông không dễ tìm ra nhiều điều đáng hài lòng. Dù vậy, tinh thần thi đấu của các cầu thủ vẫn được ông đánh giá cao.

“Thật khó để chỉ ra điểm tốt trong trận đấu này, nhưng các cầu thủ đã thể hiện ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Tôi trân trọng tinh thần ấy và toàn đội sẽ cố gắng chơi tốt hơn ở những trận tiếp theo”, ông nhấn mạnh.

Tuyển Việt Nam sẽ làm khách trước Indonesia lúc 20h30 ngày 3/8 trên sân Pakansari. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng đối với cơ hội giành vé vào bán kết của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Highlights Việt Nam 0-0 Singapore Tối 31/7, Việt Nam hòa Singapore 0-0 ở lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026.

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