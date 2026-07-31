Làng bóng đá Việt tiếc thương cựu cầu thủ, BLV Trịnh Quốc Hưng

Nhiều cựu danh thủ, HLV, đồng nghiệp bàng hoàng và đau xót trước sự ra đi đột ngột của cựu cầu thủ, HLV Trịnh Quốc Hưng.

Cựu cầu thủ, HLV Trịnh Quốc Hưng sinh năm 1983.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, HLV Phạm Minh Đức nghẹn ngào: "Đau xót lắm, Hưng với tôi giống như người em ruột. Tôi ở với Hưng thời trẻ nhiều lắm. Lúc em ấy vào nghiệp bóng đá thì mới lên 9. Còn tôi 16. Hưng là con thầy Trịnh Quốc Trung, em trai cựu cầu thủ Trịnh Quốc Khánh. Một người là thầy tôi, một người là bạn tôi".

"Hưng ngày nhỏ đáng yêu lắm. Em ấy đi theo nghiệp của gia đình, rồi lớn lên, gia nhập lần lượt đội Hà Nội, rồi đội Hàng không Việt Nam. Đến lúc đội nghỉ, Hưng chuyển sang theo nghề bố, làm công tác huấn luyện cho bóng đá trẻ Hà Nội", cựu HLV trưởng CLB Hà Nội kể lại.

Không có một sự nghiệp bóng đá quá nổi trội, nhưng cựu cầu thủ sinh năm 1983 lại gây ấn tượng khi đào tạo trẻ. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội (hay được gọi là lò Gia Lâm) mà anh tham gia huấn luyện chính là một trong những cơ sở đào tạo trẻ tốt nhất Việt Nam, nơi đã trực tiếp dìu dắt những bước chân đầu tiên của Nguyễn Quang Hải và Đỗ Duy Mạnh.

Bản thân HLV Quốc Hưng đã trực tiếp đào tạo Quả bóng bạc Việt Nam Phạm Tuấn Hải và nhiều tuyển thủ Việt Nam, tuyển thủ trẻ khác như Nguyễn Văn Trường, Đỗ Sỹ Huy, Nguyễn Anh Tú...

Bài đăng trên trang cá nhân của tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Văn Trường.

Trên trang cá nhân, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Văn Trường, hiện thuộc biên chế CLB Hà Nội, cũng mới gửi lời tưởng nhớ người thầy cũ: "Thầy yên nghỉ ạ".

Ngày còn thi đấu, Quốc Hưng chơi ở vị trí tiền vệ/tiền đạo cánh. Anh thần tượng David Beckham, thích phong cách hào hoa của ngôi sao người Anh và đã không ít lần bắt chước cách chơi, cách đá phạt, cách chuyền bóng của tuyển thủ Anh. Trong giai đoạn bóng đá Hà Nội có nhiều biến động, lại gặp chấn thương nặng, sự nghiệp của Quốc Hưng không thể tiến xa như kỳ vọng.

Trịnh Quốc Hưng từng khoác áo CLB Hàng không Việt Nam và CLB Hà Nội ACB. Anh giải nghệ năm 2009, khi mới 26 tuổi, do chấn thương. Sau giải nghệ, Quốc Hưng vẫn tích cực tham gia huấn luyện trẻ, làm bóng đá phong trào.

Bên cạnh sự nghiệp với trái bóng, Trịnh Quốc Hưng còn là một BLV kỳ cựu của VTVcab. Anh được nhiều đồng nghiệp đánh giá giỏi chuyên môn, có phong cách, ghi được dấu ấn riêng trong lòng công chúng.

"'Chốc' (biệt danh của Trịnh Quốc Hưng - PV), ơi. Sao lại như thế hả em ơi?", cựu danh thủ, trợ lý tuyển Việt Nam Đặng Phương Nam viết trên trang cá nhân.

Nhiều bình luận viên, MC kỳ cựu, các biên tập viên trẻ cùng nhiều danh thủ, HLV cả giới chuyên nghiệp lẫn trong nhóm phong trào, bán chuyên cũng đã gửi lời tiễn biệt tới HLV Quốc Hưng.

BLV kỳ cựu Vũ Quang Huy (từ trái sang, thứ ba) gửi lời tiễn biệt tới người đàn em Quốc Hưng (ngoài cùng phải).

"Đời nghiệt ngã và cay đắng thật, anh ạ. 8 năm kể từ khi là đồng nghiệp trong nghề cùng anh, đi hàng trăm chuyến công tác cùng anh, làm cũng từng ấy chương trình, số lần nhậu nhẹt và cùng chia sẻ đủ thứ chuyện với nhau không đếm được. Chẳng bao giờ em lại nghĩ được nhìn thấy anh lần cuối như thế này", bình luận viên Đàm Quang Sang viết. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Quang Sang cho biết đồng nghiệp, bạn bè trong đài đều bàng hoàng và đau buồn.

"Em còn nhớ như in những câu chuyện anh kể về đời cầu thủ thời của anh nó bạc như thế nào, ngày xưa anh được hâm mộ ra sao rồi chấn thương nặng ở sân Chi Lăng khiến anh không theo đuổi đam mê được nữa. Cơ duyên đưa anh đến với nghề truyền hình, em may mắn được chứng kiến anh đi từ con số 0 đến khi trở thành một trong số chuyên gia tốt nhất giới thể thao. Anh bắt đầu học cách nói lưu loát trên sóng, học cách bình luận trận đấu, học cách làm gameshow và thậm chí anh còn nhờ em dạy anh cách dựng chương trình", biên tập viên Quang Sang nhớ lại.