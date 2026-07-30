Tuyển Việt Nam là thuốc thử xem Singapore đi xa được tới đâu

HLV trưởng tuyển Singapore, Gavin Lee, đánh giá cao tầm quan trọng của trận đấu với tuyển Việt Nam trong buổi họp báo trước trận đấu thuộc khuôn khổ bảng A ASEAN Cup 2026.

Chia sẻ với báo giới sáng 30/7, HLV Gavin Lee nói: "Chúng tôi rất nóng lòng và chờ đợi trận đấu với tuyển Việt Nam. Tuyển Singapore đã có hai chiến thắng trước Campuchia và Timor-Leste. Chúng tôi không thay đổi mục tiêu của mình là giành chiến thắng ở mọi trận đấu. Tất nhiên, tuyển Việt Nam là đối thủ khác tuyển Campuchia và Timor-Leste. Chúng tôi sẽ dùng những kinh nghiệm trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản để thi đấu. Không trận đấu nào là dễ dàng, tuyển Singapore sẽ tập trung và cố gắng kiểm soát trận đấu. Trận đấu với tuyển Việt Nam là bài kiểm tra giúp chúng tôi biết mình có thể đi xa đến đâu ở ASEAN Cup 2026".

HLV Gavin Lee thận trọng trước màn chạm trán tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Đánh giá về đối thủ là tuyển Việt Nam, nhà cầm quân sinh năm 1990 cho biết: "Trong thời gian tôi quan sát về bóng đá Việt Nam, tôi thấy họ không chỉ có các cầu thủ xuất sắc. Chất lượng của tuyển Việt Nam không chỉ tới từ cá nhân, mà là cả tập thể. Họ cũng có cách tổ chức và một HLV giỏi".

Dự họp báo cùng Lee là tiền đạo Ilhan Fandi. "Mục tiêu của tôi là cố gắng giúp sức toàn đội nhiều nhất có thể. Việc ai ghi bàn không quan trọng. Tất nhiên, tôi sẽ nỗ lực hết mình để ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam dù họ là đối thủ rất mạnh và đây không phải trận đấu dễ dàng. Nhưng tuyển Singapore đã sẵn sàng và sẽ quyết tâm có kết quả tốt nhất", chân sút sinh năm 2002 chia sẻ.

Tuyển Singapore đang có 6 điểm sau hai lượt trận đầu tiên. Trong ngày ra quân, thầy trò HLV Lee thắng tuyển Campuchia 2-1. Tới lượt trận tiếp theo, tuyển Singapore vượt qua tuyển Timor-Leste với tỷ số 2-0.

Trận đấu giữa đại diện tới từ đảo quốc sư tử và tuyển Việt Nam diễn ra lúc 20h tối 31/7 trên sân Mỹ Đình.

Xếp hạng bảng A ASEAN Cup 2026 trước thềm loạt trận ngày 31/7.

Highlights Singapore 2-0 Timor-Leste Chiều 27/7, Singapore nhẹ nhàng vượt qua Timor-Leste với tỷ số 2-0 ở trận đấu thuộc lượt hai bảng A ASEAN Cup 2026.

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