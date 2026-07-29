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Thể thao

Tuyển Việt Nam cùng bảng Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026

  • Thứ tư, 29/7/2026 12:08 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Kết quả bốc thăm chia bảng và phân hạng FIFA ASEAN Cup 2026 vừa được công bố, tuyển Việt Nam cùng bảng các đối thủ Thái Lan, Pakistan và Philippines.

Theo thông tin chính thức từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), đội tuyển Việt Nam sẽ góp mặt tại Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026 và nằm ở bảng B với các đội tuyển Thái Lan, Philippines và Pakistan, khách mời tới từ Nam Á sau khi tuyển Trung Quốc rút lui.

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Kết quả bốc thăm phân hạng và chia bảng FIFA ASEAN Cup 2026. Đồ họa: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu bóng đá quốc tế quy mô khu vực lần đầu tiên do FIFA trực tiếp quản lý và điều hành, tách biệt với giải vô địch Đông Nam Á truyền thống (ASEAN Cup, tiền thân là AFF Cup).

Giải đấu diễn ra trong khung lịch FIFA Days từ ngày 24/9 đến 3/10, tạo điều kiện để các đội tuyển quốc gia triệu tập lực lượng mạnh nhất, bao gồm các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Đồng thời, kết quả các trận đấu cũng sẽ được tính điểm trên Bảng xếp hạng FIFA theo hệ số của các trận đấu thuộc FIFA Days.

Một điểm mới đáng chú ý của FIFA ASEAN Cup là quy mô được mở rộng vượt ra ngoài phạm vi 11 Liên đoàn thành viên Đông Nam Á. Bên cạnh các đội tuyển thuộc Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), giải đấu năm nay có thêm hai đội khách mời là Pakistan và Hong Kong (Trung Quốc). Theo công bố của FIFA, giải đấu được chia thành hai hạng đấu gồm Division 1 và Division 2. Các trận đấu của Division 1 sẽ diễn ra tại Indonesia, trong khi Division 2 được tổ chức tại Hong Kong (Trung Quốc).

Theo thông báo của FIFA, lịch thi đấu chính thức và điều lệ giải sẽ được công bố trong thời gian tới. Các Liên đoàn thành viên đang triển khai các thủ tục đăng ký tham dự theo hướng dẫn của FIFA để hoàn tất công tác chuẩn bị trước khi giải đấu khởi tranh.

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Nam Giang

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  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

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