Tuyển Việt Nam còn chỗ cho những 'máy quét' không?

Ở cả ba lần vô địch Đông Nam Á, tuyển Việt Nam đều có ít nhất một "máy quét", nhưng tại ASEAN Cup 2026 thì không.

Doãn Ngọc Tân từng tỏa sáng dưới vai trò tiền vệ phòng ngự ở ASEAN Cup 2024. Nhưng tới giải năm nay, anh thậm chí không được triệu tập và tuyển Việt Nam có lẽ cũng không cần vị trí của anh nữa. Ảnh: Minh Chiến.

Năm 2008 là Phan Văn Tài Em và Nguyễn Minh Châu. Tới 2018 là Phạm Đức Huy cùng Nguyễn Huy Hùng. Năm 2024, tới lượt Doãn Ngọc Tân. Các chức vô địch Đông Nam Á của tuyển Việt Nam (và nhiều đội tuyển khác) đều từng được xây dựng trên nền tảng của những tiền vệ phòng ngự xuất sắc.

Nhưng tới ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik đang không có bất kỳ chiếc "máy quét" nào.

Ngọc Tân và các "máy quét" đang ở đâu?

Sau khi cùng tuyển Việt Nam đăng quang ASEAN Cup gần nhất, Ngọc Tân gãy xương mác trong buổi tập của CLB Thanh Hóa hồi tháng 4/2025. Tới cuối tháng 8, tiền vệ sinh năm 1994 gãy ba xương sườn trong pha va chạm với một cầu thủ của CLB Hà Tĩnh.

Ngọc Tân nghỉ thi đấu từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 8/2025. Lần gần nhất cựu cầu thủ CLB Hải Phòng lên tuyển là tháng 3 năm ngoái.

Đại diện CLB Hà Tĩnh đến thăm Doãn Ngọc Tân. Ảnh: CLB Hà Tĩnh.

Trở lại sau chấn thương, các thông số từ Sofascore cho thấy phong độ của Ngọc Tân sụt giảm đáng kể. Số lần và tỷ lệ thắng tranh chấp tay đôi mỗi trận giảm từ 6,5 (39%) ở mùa 2024/25 xuống còn 5,5 (38%) ở mùa 2025/26. Số lần mắc lỗi dẫn đến cú sút của đối thủ tăng từ 6 lên 8. Số lần bị qua người mỗi trận cũng tăng từ 1,3 lên 1,6. Thống kê duy nhất ở mùa 2025/26 của Ngọc Tân tốt hơn mùa 2024/25 là số lần thu hồi bóng thành công mỗi trận, từ 7,9 lên 8,1.

Một "máy quét" khác là Nguyễn Thái Sơn, người được HLV Kim gọi lên tuyển hồi tháng 9/2024 và sau đó liên tục được thi đấu ở cấp độ U23, cũng chấn thương như người đàn anh 31 tuổi, thậm chí nặng hơn. Số 12 của CLB Ninh Bình đứt dây chằng trong trận đấu với CLB Công an Hà Nội tối 1/2 vừa qua. Thái Sơn phải ngồi ngoài tối thiểu 6 tháng và tối đa hơn 10 tháng, tức hết năm nay.

Võ Hoàng Minh Khoa cũng đứt dây chằng giống Thái Sơn. Số 10 của CLB Becamex TP.HCM rời xa sân cỏ từ tháng 10/2025 tới đầu tháng 3 năm nay. Còn Nguyễn Đức Chiến không lên tuyển từ tháng 11/2025. Quả bóng vàng 2019 Đỗ Hùng Dũng thậm chí không còn lên tuyển gần hai năm qua.

Nhìn một lượt, các "máy quét" của bóng đá Việt Nam đều gặp vấn đề. Không một ai đạt được điểm rơi phong độ trước ASEAN Cup.

Tuyến giữa hiện tại của tuyển Việt Nam

Có lẽ cũng bởi thế, danh sách tuyến giữa của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 tràn ngập các cầu thủ kỹ thuật và đột biến. Đó là những Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hai Long hay phần nào là Nguyễn Tài Lộc và Đỗ Hoàng Hên.

Điểm chung của những ngôi sao này là đều thiên về tấn công. Đòi hỏi bất kỳ ai trong số họ chơi phòng ngự, hy sinh kiểu "máy quét" đều là bất hợp lý.

Tuyến trên tuyển Việt Nam ở trận gặp Timor-Leste. Đó là chưa kể cầu thủ nhập tịch Nguyễn Tài Lộc (chấn thương), lá bài dự bị chất lượng cao Nguyễn Hai Long cùng nhiều tài năng trẻ được "cấy" lên tuyển đợt này. Đồ họa: Nam Giang.

Tiền vệ trung tâm thực thụ duy nhất của HLV Kim là Lê Phạm Thành Long. Nhưng anh cũng chẳng phải mẫu tiền vệ thiên về phòng ngự. Ngày ở Thanh Hóa, Thành Long thậm chí là nhạc trưởng, thiên về tổ chức và tấn công. Anh chỉ chơi thấp hơn khi gia nhập CLB Công an Hà Nội, nơi vốn có quá nhiều cầu thủ tấn công chất lượng. Với chiều cao 1,65 m, đánh chặn cũng không phải điểm mạnh của cựu tiền vệ HAGL.

Tuyển Việt Nam vì thế đang thiếu một tiền vệ chất lượng theo phong cách "công nhân", người có nền tảng thể lực sung mãn, sở hữu kỹ năng tranh chấp mạnh mẽ, chuyên "dọn dẹp" ở phía sau.

Với những Quang Hải, Hoàng Đức, Tài Lộc, Hoàng Hên và Hai Long, các "Chiến binh sao vàng" vẫn có thể thắng các đối thủ dưới cơ. Tuyển Việt Nam thắng tuyển Timor-Leste 7-0 là bằng chứng cho điều đó. Nhưng sẽ ra sao nếu trước mặt là những ngọn núi lớn hơn?

Như Singapore với Indonesia trong vài ngày tới? Như Thái Lan hay Malaysia ở vòng trong?

Highlight Timor-Leste 0-7 Việt Nam Tối 24/7, tuyển Việt Nam dễ dàng đè bẹp Timor-Leste với tỷ số cách biệt 7-0 ở lượt trận ra quân bảng A ASEAN Cup 2026.