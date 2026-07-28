Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Lewandowski mất 200 triệu euro vì chờ Barca

  • Thứ ba, 28/7/2026 16:21 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Lewandowski từ chối đề nghị khổng lồ từ Saudi Arabia để ở lại Barcelona, nhưng cuối cùng vẫn phải rời Camp Nou.

Barcelona không thể đảm bảo vị trí đá chính, khiến Lewandowski rời Camp Nou sau khi hết hợp đồng.

Theo người đại diện Pini Zahavi, tiền đạo người Ba Lan nhận được đề nghị có thời hạn hai năm từ Saudi Arabia vào tháng 1/2026, với mức lương 100 triệu euro mỗi mùa. Lewandowski không đồng ý vì muốn tiếp tục khoác áo Barca thêm một năm. Quyết định ấy khiến anh bỏ lỡ khoản thu nhập lớn nhất sự nghiệp.

Zahavi khẳng định lời đề nghị chỉ có hiệu lực trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Ông từng cảnh báo thân chủ rằng cơ hội sẽ không còn vào mùa hè, nhưng Lewandowski vẫn chọn chờ Barcelona.

Tiền đạo sinh năm 1988 thực tế không phản đối khả năng chuyển sang Saudi Arabia. Anh đánh giá cao khoảng cách không quá xa từ Riyadh (Saudi Arabia) tới Warsaw (Ba Lan), cùng sự thuận tiện hơn về múi giờ. Tuy nhiên, mong muốn ở lại Camp Nou khi đó vẫn lớn hơn sức hấp dẫn của tiền bạc.

Niềm tin ấy không được Barcelona đáp lại. Lewandowski hết hợp đồng hồi tháng 6 vừa qua và muốn tiếp tục gắn bó với đội bóng xứ Catalunya. Chủ tịch Joan Laporta cũng được cho là ủng hộ phương án giữ anh thêm một mùa. Zahavi tiết lộ Laporta từng nói rõ rằng ông muốn Lewandowski ở lại.

Tuy nhiên, quyết định về chuyên môn thuộc về Giám đốc Thể thao Deco và HLV Hansi Flick. Bộ đôi này không thể đảm bảo cho Lewandowski một vị trí thường xuyên trong đội hình xuất phát. Với chân sút người Ba Lan, cơ hội thi đấu quan trọng hơn thu nhập. Khi không nhận được sự bảo đảm ấy, anh buộc phải tìm bến đỗ mới.

Đây là lựa chọn có thể hiểu được từ phía Barca. Lewandowski đã bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp, trong khi đội bóng cần làm mới hàng công và giảm sự phụ thuộc vào một trung phong lớn tuổi. Flick và Deco có quyền xây dựng đội hình theo kế hoạch dài hạn, thay vì tiếp tục đặt Lewandowski ở vị trí trung tâm.

Lewandowski ảnh 1

Lewandowski từ chối đề nghị 200 triệu euro từ Saudi Arabia vì muốn tiếp tục khoác áo Barcelona. Ảnh: Reuters.

Nhưng câu chuyện trở nên cay đắng bởi thời điểm Barcelona đưa ra quyết định. Lewandowski đã từ chối 200 triệu euro để chờ một đề nghị gia hạn không bao giờ xuất hiện. Khi Barca xác định không giữ anh, cánh cửa đến Saudi Arabia cũng đã khép lại.

Sau khi rời Camp Nou, tiền đạo tuyển Ba Lan chọn Chicago Fire. Theo Zahavi, đại diện MLS là đội bóng quyết liệt và kiên trì nhất trong quá trình đàm phán. Chicago trao cho Lewandowski bản hợp đồng có giá trị cao thứ hai giải đấu, chỉ sau Lionel Messi.

AC Milan, Juventus và Porto cũng quan tâm đến cựu tiền đạo Bayern Munich. Zahavi đã gặp lãnh đạo Milan và trao đổi với Giám đốc điều hành Juventus Damien Comolli. Tuy nhiên, các đội bóng Serie A không đủ khả năng đáp ứng yêu cầu tài chính của Lewandowski. Porto theo đuổi đến phút cuối, nhưng không phải điểm đến anh mong muốn.

Barcelona không sai khi lựa chọn tương lai. Lewandowski cũng không sai khi muốn tiếp tục thi đấu ở cấp độ cao nhất. Điều đáng tiếc nằm ở chỗ anh đã đặt niềm tin quá lâu vào một kế hoạch mà Barca không còn dành chỗ cho mình.

Khoảnh khắc cuối cùng của Lewandowski tại Camp Nou Chiến thắng 3-1 của Barcelona trước Real Betis tại vòng 37 La Liga 2025/26 cũng là lần cuối người hâm mộ thấy tiền đạo người Ba Lan thi đấu trong màu áo Barcelona tại Camp Nou.

Hiểu bóng đá Đức từ gốc rễ

Tor! The Story of German Football là tác phẩm kinh điển tái hiện lịch sử bóng đá Đức từ thời sơ khai cho đến thời kỳ hiện đại. Không chỉ kể về những chiến thắng lớn như World Cup 1954 hay sự ra đời của Bundesliga, Tor! còn hé lộ những câu chuyện hậu trường, văn hóa và chính trị ảnh hưởng đến sự phát triển bóng đá ở Đức.

Hà Trang

Lewandowski Robert Lewandowski Pini Zahavi Saudi Arabia Lewandowski Deco Flick

  • Robert Lewandowski

    Robert Lewandowski

    Robert Lewandowski là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Ba Lan hiện khoác áo CLB Bayern Munich. Sau khi cùng Lech Poznan đăng quang Giải VĐQG Ba Lan và bản thân giành danh hiệu Vua phá lưới mùa giải 2009/2010, Lewandowski lần lượt chuyển sang đầu quân cho 2 gã khổng lồ của bóng đá Đức, Borussia Dortmund và Bayern Munich. Trong màu áo tuyển Ba Lan, Lewandowski có trận đấu đầu tiên vào tháng 9/2008. Anh hiện là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử ĐTQG nước này

    Bạn có biết: Lewandowski sinh ra trong một gia đình có truyền thống về thể thao. Cha anh, ông Krzysztof là nhà vô địch Judo quốc gia và có thời gian chơi bóng cho CLB hạng 2 Ba Lan Hutnik Warszawa, trong khi mẹ anh - bà Iwona - cũng từng khoác áo đội bóng chuyền AZS Warszaw.

    • Ngày sinh: 21/08/1988
    • Quê quán: Warsaw, Ba Lan
    • Chiều cao: 1.85 m
    • Câu lạc bộ: Bayern Munich (Đức)

    Facebook

Đọc tiếp

Lewandowski có bến đỗ mới

Lewandowski có bến đỗ mới

02:43 29/6/2026 02:43 29/6/2026

0

Robert Lewandowski được cho là đã đồng ý gia nhập Chicago Fire FC theo dạng tự do, khép lại những đồn đoán về tương lai sau khi rời Barcelona.

Lewandowski đến MU?

Lewandowski đến MU?

19:33 3/6/2026 19:33 3/6/2026

0

Louis Saha cho rằng Robert Lewandowski vẫn đủ sức giúp MU ở Champions League, nhưng đội chủ sân Old Trafford hiện tại không cần một trung phong cổ điển.

MU ra quyết định với Lewandowski

MU ra quyết định với Lewandowski

00:01 14/6/2026 00:01 14/6/2026

0

Thay vì chiêu mộ Robert Lewandowski, MU dường như quyết định tìm một tiền đạo ít tên tuổi hơn để làm phương án hỗ trợ cho Benjamin Sesko.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý