Lewandowski mất 200 triệu euro vì chờ Barca

Lewandowski từ chối đề nghị khổng lồ từ Saudi Arabia để ở lại Barcelona, nhưng cuối cùng vẫn phải rời Camp Nou.

Barcelona không thể đảm bảo vị trí đá chính, khiến Lewandowski rời Camp Nou sau khi hết hợp đồng.

Theo người đại diện Pini Zahavi, tiền đạo người Ba Lan nhận được đề nghị có thời hạn hai năm từ Saudi Arabia vào tháng 1/2026, với mức lương 100 triệu euro mỗi mùa. Lewandowski không đồng ý vì muốn tiếp tục khoác áo Barca thêm một năm. Quyết định ấy khiến anh bỏ lỡ khoản thu nhập lớn nhất sự nghiệp.

Zahavi khẳng định lời đề nghị chỉ có hiệu lực trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Ông từng cảnh báo thân chủ rằng cơ hội sẽ không còn vào mùa hè, nhưng Lewandowski vẫn chọn chờ Barcelona.

Tiền đạo sinh năm 1988 thực tế không phản đối khả năng chuyển sang Saudi Arabia. Anh đánh giá cao khoảng cách không quá xa từ Riyadh (Saudi Arabia) tới Warsaw (Ba Lan), cùng sự thuận tiện hơn về múi giờ. Tuy nhiên, mong muốn ở lại Camp Nou khi đó vẫn lớn hơn sức hấp dẫn của tiền bạc.

Niềm tin ấy không được Barcelona đáp lại. Lewandowski hết hợp đồng hồi tháng 6 vừa qua và muốn tiếp tục gắn bó với đội bóng xứ Catalunya. Chủ tịch Joan Laporta cũng được cho là ủng hộ phương án giữ anh thêm một mùa. Zahavi tiết lộ Laporta từng nói rõ rằng ông muốn Lewandowski ở lại.

Tuy nhiên, quyết định về chuyên môn thuộc về Giám đốc Thể thao Deco và HLV Hansi Flick. Bộ đôi này không thể đảm bảo cho Lewandowski một vị trí thường xuyên trong đội hình xuất phát. Với chân sút người Ba Lan, cơ hội thi đấu quan trọng hơn thu nhập. Khi không nhận được sự bảo đảm ấy, anh buộc phải tìm bến đỗ mới.

Đây là lựa chọn có thể hiểu được từ phía Barca. Lewandowski đã bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp, trong khi đội bóng cần làm mới hàng công và giảm sự phụ thuộc vào một trung phong lớn tuổi. Flick và Deco có quyền xây dựng đội hình theo kế hoạch dài hạn, thay vì tiếp tục đặt Lewandowski ở vị trí trung tâm.

Lewandowski từ chối đề nghị 200 triệu euro từ Saudi Arabia vì muốn tiếp tục khoác áo Barcelona. Ảnh: Reuters.

Nhưng câu chuyện trở nên cay đắng bởi thời điểm Barcelona đưa ra quyết định. Lewandowski đã từ chối 200 triệu euro để chờ một đề nghị gia hạn không bao giờ xuất hiện. Khi Barca xác định không giữ anh, cánh cửa đến Saudi Arabia cũng đã khép lại.

Sau khi rời Camp Nou, tiền đạo tuyển Ba Lan chọn Chicago Fire. Theo Zahavi, đại diện MLS là đội bóng quyết liệt và kiên trì nhất trong quá trình đàm phán. Chicago trao cho Lewandowski bản hợp đồng có giá trị cao thứ hai giải đấu, chỉ sau Lionel Messi.

AC Milan, Juventus và Porto cũng quan tâm đến cựu tiền đạo Bayern Munich. Zahavi đã gặp lãnh đạo Milan và trao đổi với Giám đốc điều hành Juventus Damien Comolli. Tuy nhiên, các đội bóng Serie A không đủ khả năng đáp ứng yêu cầu tài chính của Lewandowski. Porto theo đuổi đến phút cuối, nhưng không phải điểm đến anh mong muốn.

Barcelona không sai khi lựa chọn tương lai. Lewandowski cũng không sai khi muốn tiếp tục thi đấu ở cấp độ cao nhất. Điều đáng tiếc nằm ở chỗ anh đã đặt niềm tin quá lâu vào một kế hoạch mà Barca không còn dành chỗ cho mình.

Khoảnh khắc cuối cùng của Lewandowski tại Camp Nou Chiến thắng 3-1 của Barcelona trước Real Betis tại vòng 37 La Liga 2025/26 cũng là lần cuối người hâm mộ thấy tiền đạo người Ba Lan thi đấu trong màu áo Barcelona tại Camp Nou.