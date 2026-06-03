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Thể thao

Lewandowski đến MU?

  • Thứ tư, 3/6/2026 19:33 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Louis Saha cho rằng Robert Lewandowski vẫn đủ sức giúp MU ở Champions League, nhưng đội chủ sân Old Trafford hiện tại không cần một trung phong cổ điển.

Lewandowski hiện chưa có bến đỗ tiếp theo.

Sau khi Robert Lewandowski chuẩn bị trở thành cầu thủ tự do khi hợp đồng với Barcelona hết hạn vào mùa hè này, khả năng tiền đạo người Ba Lan gia nhập Manchester United bất ngờ trở thành chủ đề được bàn luận tại Anh.

Trong cuộc trao đổi với GOAL, cựu tiền đạo Louis Saha thừa nhận Lewandowski vẫn là một lựa chọn đáng giá cho MU.

Chân sút người Ba Lan sở hữu 109 bàn thắng tại Champions League và được xem là mẫu cầu thủ có thể mang lại kinh nghiệm quý báu cho đội bóng của HLV Michael Carrick trong mùa giải trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

"Tôi sẽ cân nhắc. Cậu ấy có kinh nghiệm lớn ở Champions League và chắc chắn sẽ giúp ích cho đội bóng. Lewandowski có thể ghi từ 15 đến 20 bàn mỗi mùa, đồng thời mang đến vai trò thủ lĩnh trong phòng thay đồ", Saha nhận định.

Tuy nhiên, huyền thoại người Pháp không cho rằng MU nên xây dựng tương lai quanh một tiền đạo đã 37 tuổi. Theo ông, Lewandowski chỉ phù hợp như một giải pháp ngắn hạn, tương tự ảnh hưởng mà Zlatan Ibrahimovic từng tạo ra tại Old Trafford.

Saha đặc biệt nhấn mạnh rằng điều MU cần hơn là một mẫu cầu thủ giống Kylian Mbappe. Ông cho rằng Benjamin Sesko hiện tại đã đảm nhận vai trò trung phong cắm và có phong cách khá tương đồng với Lewandowski.

Hiện tại, các chuyên gia chuyển nhượng lớn như Fabrizio Romano chưa ghi nhận bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa MU và Lewandowski.

Tuy nhiên, phát biểu của Saha cho thấy một quan điểm đáng chú ý: nếu tiếp tục đầu tư cho hàng công, MU nên ưu tiên tìm kiếm một tiền đạo cơ động, giàu tốc độ và có khả năng tạo đột biến, thay vì bổ sung thêm một trung phong thuần túy.

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Đào Trần

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  • Robert Lewandowski

    Robert Lewandowski

    Robert Lewandowski là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Ba Lan hiện khoác áo CLB Bayern Munich. Sau khi cùng Lech Poznan đăng quang Giải VĐQG Ba Lan và bản thân giành danh hiệu Vua phá lưới mùa giải 2009/2010, Lewandowski lần lượt chuyển sang đầu quân cho 2 gã khổng lồ của bóng đá Đức, Borussia Dortmund và Bayern Munich. Trong màu áo tuyển Ba Lan, Lewandowski có trận đấu đầu tiên vào tháng 9/2008. Anh hiện là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử ĐTQG nước này

    Bạn có biết: Lewandowski sinh ra trong một gia đình có truyền thống về thể thao. Cha anh, ông Krzysztof là nhà vô địch Judo quốc gia và có thời gian chơi bóng cho CLB hạng 2 Ba Lan Hutnik Warszawa, trong khi mẹ anh - bà Iwona - cũng từng khoác áo đội bóng chuyền AZS Warszaw.

    • Ngày sinh: 21/08/1988
    • Quê quán: Warsaw, Ba Lan
    • Chiều cao: 1.85 m
    • Câu lạc bộ: Bayern Munich (Đức)

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