Thủ thành Andre Onana trở lại MU sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn tại Trabzonspor.

Onana tái xuất MU.

Tuy nhiên, The Sun cho rằng thủ thành người Cameroon nhiều khả năng sẽ không có cơ hội tiếp tục gắn bó với MU ở mùa giải tới. HLV Michael Carrick không xem Onana là một phần trong kế hoạch dài hạn của đội bóng.

Onana vẫn còn hợp đồng với "Quỷ đỏ" đến năm 2028 và dự kiến hội quân vào ngày 8/7 để chuẩn bị cho giai đoạn tiền mùa giải. Dù vậy, ban lãnh đạo MU đã bắt đầu tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng hoặc tiếp tục cho mượn cựu thủ môn Inter Milan.

Onana vừa trải qua một mùa giải tương đối thành công tại Trabzonspor. Anh ra sân 30 trận trên mọi đấu trường và góp công giúp đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ giành Siêu cúp quốc gia. Màn trình diễn này khiến Trabzonspor sẵn sàng đàm phán để đưa thủ môn 30 tuổi trở lại theo một bản hợp đồng cho mượn mới.

Bên cạnh đó, Besiktas cũng được cho là đang theo dõi sát tình hình của Onana. Tuy nhiên, mức lương lên tới 120.000 bảng mỗi tuần của thủ thành người Cameroon được xem là trở ngại lớn đối với bất kỳ thương vụ nào. Đáng chú ý, thu nhập của Onana sẽ tăng thêm 25% từ ngày 1/7 sau khi MU giành vé dự Champions League.

Trong khi đó, vị trí số một trong khung gỗ MU hiện thuộc về Senne Lammens. Thủ thành người Bỉ nhanh chóng khẳng định giá trị sau khi gia nhập đội chủ sân Old Trafford từ Royal Antwerp với mức phí 18,2 triệu bảng vào tháng 9 năm ngoái.

Ở chiều ngược lại, thủ môn dự bị Altay Bayindir được dự đoán sẽ rời CLB trong mùa hè này. Tài năng trẻ Radek Vitek cũng đang sẵn sàng cạnh tranh vị trí số hai sau quãng thời gian thi đấu ấn tượng theo dạng cho mượn tại Bristol City.

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