HLV Premier League từ chối hợp đồng khổng lồ

HLV Marco Silva chia tay Fulham để trở về Bồ Đào Nha dẫn dắt Benfica từ mùa giải 2026/27.

HLV Silva rời Fulham. Ảnh: Reuters.

Thông báo từ Fulham xác nhận chiến lược gia 48 tuổi sẽ rời sân Craven Cottage vào mùa hè này, khép lại một chương thành công trong sự nghiệp huấn luyện của ông tại bóng đá Anh.

Dù ban lãnh đạo Fulham nỗ lực thuyết phục Silva ký hợp đồng mới với các điều khoản hấp dẫn hơn, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vẫn quyết định trở về Lisbon để bắt đầu thử thách mới.

Theo The Sun, HLV Silva từ chối bản hợp đồng có mức lương 8 triệu bảng mỗi năm tại Fulham. Nếu chấp nhận con số này, ông sẽ trở thành một trong những HLV được đãi ngộ cao nhất tại Premier League.

Theo nhiều nguồn tin, Silva sẽ ký hợp đồng có thời hạn ba năm với Benfica. Chiến lược gia này sẽ thay thế trực tiếp Jose Mourinho, người được cho là sắp chuyển sang dẫn dắt Real Madrid.

Dù Mourinho vừa trải qua một mùa giải bất bại tại giải VĐQG Bồ Đào Nha, Benfica vẫn chỉ cán đích ở vị trí thứ ba, kém nhà vô địch Porto 8 điểm và đứng sau Sporting CP 2 điểm. Nhiệm vụ của HLV Silva vì thế sẽ không hề dễ dàng khi ông được kỳ vọng đưa Benfica trở lại vị thế cạnh tranh các danh hiệu quốc nội, đồng thời khẳng định sức mạnh tại đấu trường châu Âu trong những mùa giải tới.

Dưới thời HLV Silva, Fulham giành quyền thăng hạng Premier League từ Championship và từng bước khẳng định vị thế tại giải đấu cao nhất nước Anh. Ông cũng trở thành một trong những HLV có thời gian làm việc lâu nhất tại Premier League trước khi quyết định ra đi.

Highlights Arsenal 3-0 Fulham Rạng sáng 3/5, Arsenal đánh bại Fulham trên sân nhà ở vòng 35 Premier League, qua đó nới rộng khoảng cách với Man City lên 6 điểm.