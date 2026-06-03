Newcastle sa thải 5 cầu thủ

Newcastle United bắt đầu cuộc thanh lọc lực lượng trong hè 2026 khi chia tay 5 cầu thủ, đồng thời không kích hoạt điều khoản mua đứt thủ môn Aaron Ramsdale.

Aaron Ramsdale rời Newcastle.

Sau mùa giải khoác áo Newcastle theo dạng cho mượn từ Southampton, Ramsdale không thể thuyết phục HLV Eddie Howe trao cơ hội gắn bó lâu dài. Cựu thủ thành Arsenal sẽ trở lại Southampton sau 23 lần ra sân cho "Chích chòe".

Động thái cho thấy Newcastle đang lên kế hoạch tái thiết vị trí thủ môn. Trước đó, CLB gia hạn hợp đồng thêm một năm với thủ thành số một Nick Pope đến năm 2027. Tuy nhiên, Howe vẫn muốn bổ sung một người gác đền mới, với các mục tiêu gồm Bart Verbruggen, James Trafford và Ewen Jaouen.

Ngoài Ramsdale, hai thủ môn dự bị là John Ruddy và Max Thompson cũng sẽ rời CLB khi hợp đồng hết hạn. Ở chiều ngược lại, thủ môn số 4 Mark Gillespie được giữ lại bằng bản hợp đồng mới có thời hạn một năm.

Hàng phòng ngự Newcastle cũng chứng kiến nhiều biến động. Kieran Trippier và Emil Krafth nói lời chia tay đội bóng, trong khi Matt Targett sẽ trở thành cầu thủ tự do sau quãng thời gian cho mượn tại Middlesbrough.

Trước đó, Newcastle bán Anthony Gordon cho Barcelona với mức phí 70 triệu bảng. Tương lai của hậu vệ phải Tino Livramento cũng bị đặt dấu hỏi khi đôi bên chưa tìm được tiếng nói chung trong các cuộc đàm phán gia hạn.

Dù mạnh tay cắt giảm nhân sự, Newcastle vẫn giữ lại một trong những biểu tượng giàu kinh nghiệm nhất đội hình. Trung vệ kỳ cựu Fabian Schar ký gia hạn thêm một năm và chấp nhận giảm lương. Cầu thủ 34 tuổi sẽ bước vào mùa giải thứ 9 tại sân St James’ Park.

Với hàng loạt sự thay đổi về nhân sự, Newcastle cho thấy quyết tâm làm mới đội hình để hướng tới những mục tiêu lớn hơn ở mùa giải tới.

Highlights Arsenal 1-0 Newcastle Đêm 25/4, Arsenal có chiến thắng quan trọng trước Newcastle để duy trì cuộc đua vô địch đầy căng thẳng với Manchester City sau vòng 34 Premier League.