Bộ đôi 150 triệu bảng đắt hàng ở Premier League

Bộ đôi trụ cột Lewis Hall và Sandro Tonali của Newcastle đang lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng Premier League.

Tonali được nhiều đội theo đuổi.

Theo The Athletic, Newcastle hiện không còn nhu cầu phải bán thêm cầu thủ để cân đối ngân sách sau khi bán Anthony Gordon cho Barcelona với mức phí hơn 70 triệu bảng. Điều này đồng nghĩa các đội bóng muốn chiêu mộ những trụ cột khác của "Chích chòe" sẽ phải đưa ra những lời đề nghị thực sự hấp dẫn.

Một trong những cái tên nhận được nhiều sự quan tâm là Lewis Hall. Hậu vệ trẻ người Anh có những bước tiến vượt bậc trong thời gian qua và được xem là nhân tố quan trọng trong kế hoạch phát triển lâu dài của CLB. Newcastle được cho là chỉ xem xét đàm phán nếu nhận được mức phí vượt quá 50 triệu bảng cho cầu thủ này.

Ngoài Tonali, Lewis Hall cũng được săn đón.

Không chỉ Hall, tiền vệ Sandro Tonali cũng lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn tại Anh. Dù vậy, Newcastle không hề có ý định để ngôi sao người Italy ra đi. Để thuyết phục "Chích chòe" ngồi vào bàn đàm phán, các đối tác sẽ phải chuẩn bị khoản tiền lên tới 100 triệu bảng.

Lập trường cứng rắn của Newcastle khiến nhiều ông lớn Premier League phải tính toán. Cả Hall và Tonali đều chứng tỏ được đẳng cấp tại xứ sở sương mù và có thể ngay lập tức đá chính ở bất kỳ đội bóng nào. Điều này càng làm gia tăng giá trị của bộ đôi trên thị trường chuyển nhượng mùa hè.

Với nền tảng tài chính được cải thiện đáng kể, Newcastle đang nắm lợi thế lớn trong việc quyết định tương lai của các ngôi sao trong đội hình.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Highlights Arsenal 1-0 Newcastle Đêm 25/4, Arsenal có chiến thắng quan trọng trước Newcastle để duy trì cuộc đua vô địch đầy căng thẳng với Manchester City sau vòng 34 Premier League.