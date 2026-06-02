Lewandowski nhận đề nghị chục triệu euro

Tiền đạo Robert Lewandowski nhận được một lời đề nghị có giá trị rất lớn từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Fenerbahce muốn có Lewandowski.

Theo nhà báo Tomasz Wlodarczyk, người có mối quan hệ thân thiết với Lewandowski, chân sút 37 tuổi nhận được đề nghị trị giá khoảng 20 triệu euro mỗi mùa, kèm các khoản thưởng hấp dẫn để sang Fenerbahce thi đấu. Đề xuất này được đưa ra bởi doanh nhân Hakan Safi, một trong hai ứng viên đang tranh cử chức chủ tịch Fenerbahce trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 6 và 7/6.

Nguồn tin trên cho biết ông Safi gửi lời đề nghị chính thức tới đại diện của Lewandowski vào đầu tuần này. Ông kỳ vọng việc chiêu mộ ngôi sao người Ba Lan sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng trong chiến dịch tranh cử nhằm đánh bại đối thủ Aziz Yildirim, cựu chủ tịch từng gắn bó với Fenerbahce suốt hai thập kỷ.

Trong bối cảnh Fenerbahce đang nỗ lực tìm lại vị thế hàng đầu của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, cái tên Lewandowski được xem là biểu tượng cho tham vọng của các ứng viên. Dù vậy, thương vụ vẫn đang ở giai đoạn đầu. Hiện chưa có bất kỳ cam kết hay phản hồi chính thức nào từ phía tiền đạo kỳ cựu này.

Lewandowski vừa chia tay Barcelona sau mùa giải 2025/26. Anh đóng góp 120 bàn thắng và 24 kiến tạo sau 193 trận đấu, trở thành chân sút chủ lực của CLB trong hơn 3 năm qua.

Gordon ghi điểm trong ngày ra mắt Barcelona Trong buổi ra mắt Barcelona đêm 29/5, Anthony Gordon có màn trả lời phỏng vấn rất ấn tượng bằng tiếng Tây Ban Nha.