Doãn Ngọc Tân chia tay sau khi CLB Thanh Hóa trụ hạng

Ngay sau khi Thanh Hóa chính thức trụ hạng, sáng 2/6, nhà vô địch ASEAN Cup 2024 Doãn Ngọc Tân nói lời tạm biệt, khép lại hành trình 6 mùa gắn bó với đội bóng xứ Thanh.

Doãn Ngọc Tân viết tâm thư chia tay Thanh Hóa. Ảnh: FB Doãn Ngọc Tân.

Trước đó một ngày, Thanh Hóa nhận thất bại 0-3 trước Ninh Bình ở vòng 25 V.League 2025/26. Dù vậy, việc hơn PVF-CAND tới 5 điểm khi mùa giải chỉ còn một vòng, đội bóng này đã sớm trụ hạng.

Sau trận, đội trưởng Doãn Ngọc Tân xác nhận chia tay CLB. Anh xúc động gửi lời tới các đồng đội: “Hết mùa giải này, Tân không còn ở Thanh Hóa cùng anh em nữa. Chúc tất cả sức khỏe và thành công. Dù ở đâu, Tân vẫn luôn dõi theo và trân trọng những khoảnh khắc chúng ta bên nhau”.

Đến chiều 1/6, tiền vệ sinh năm 1994 chính thức dọn hành lý của mình, rời đội bóng. Điểm đến tiếp theo của anh vẫn chưa được tiết lộ, nhưng với tinh thần thi đấu bền bỉ và chuyên nghiệp, Ngọc Tân vẫn nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng dù đã bước sang tuổi 32.

Trong màu áo Thanh Hóa, anh giành hai Cúp Quốc gia (2023, 2023/24) và một Siêu cúp Quốc gia 2023. Mùa này, Ngọc Tân ra sân 17 trận, trong đó có 16 lần đá chính. Anh cùng đồng đội kiên cường trụ hạng trong bối cảnh đội bóng chịu nhiều án phạt FIFA, bị cấm chuyển nhượng, gặp vô vàn khó khăn về tài chính và lực lượng.

Trước đó, hồi năm 2024, Ngọc Tân lần đầu được triệu tập lên tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik và ngay lập tức tỏa sáng, gây ấn tượng với lối chơi quyết liệt, máu lửa, trở thành quân bài quan trọng trên hành trình vô địch của đội tuyển. Tiền vệ sinh năm 1994 cũng nổi tiếng với biểu cảm hài hước, trở thành gương mặt đáng chú ý trên mạng xã hội.