Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Doãn Ngọc Tân chia tay sau khi CLB Thanh Hóa trụ hạng

  • Thứ ba, 2/6/2026 13:29 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngay sau khi Thanh Hóa chính thức trụ hạng, sáng 2/6, nhà vô địch ASEAN Cup 2024 Doãn Ngọc Tân nói lời tạm biệt, khép lại hành trình 6 mùa gắn bó với đội bóng xứ Thanh.

Doan Ngoc Tan anh 1

Doãn Ngọc Tân viết tâm thư chia tay Thanh Hóa. Ảnh: FB Doãn Ngọc Tân.

Trước đó một ngày, Thanh Hóa nhận thất bại 0-3 trước Ninh Bình ở vòng 25 V.League 2025/26. Dù vậy, việc hơn PVF-CAND tới 5 điểm khi mùa giải chỉ còn một vòng, đội bóng này đã sớm trụ hạng.

Sau trận, đội trưởng Doãn Ngọc Tân xác nhận chia tay CLB. Anh xúc động gửi lời tới các đồng đội: “Hết mùa giải này, Tân không còn ở Thanh Hóa cùng anh em nữa. Chúc tất cả sức khỏe và thành công. Dù ở đâu, Tân vẫn luôn dõi theo và trân trọng những khoảnh khắc chúng ta bên nhau”.

Đến chiều 1/6, tiền vệ sinh năm 1994 chính thức dọn hành lý của mình, rời đội bóng. Điểm đến tiếp theo của anh vẫn chưa được tiết lộ, nhưng với tinh thần thi đấu bền bỉ và chuyên nghiệp, Ngọc Tân vẫn nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng dù đã bước sang tuổi 32.

Trong màu áo Thanh Hóa, anh giành hai Cúp Quốc gia (2023, 2023/24) và một Siêu cúp Quốc gia 2023. Mùa này, Ngọc Tân ra sân 17 trận, trong đó có 16 lần đá chính. Anh cùng đồng đội kiên cường trụ hạng trong bối cảnh đội bóng chịu nhiều án phạt FIFA, bị cấm chuyển nhượng, gặp vô vàn khó khăn về tài chính và lực lượng.

Trước đó, hồi năm 2024, Ngọc Tân lần đầu được triệu tập lên tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik và ngay lập tức tỏa sáng, gây ấn tượng với lối chơi quyết liệt, máu lửa, trở thành quân bài quan trọng trên hành trình vô địch của đội tuyển. Tiền vệ sinh năm 1994 cũng nổi tiếng với biểu cảm hài hước, trở thành gương mặt đáng chú ý trên mạng xã hội.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Doãn Ngọc Tân tái xuất

Tiền vệ Doãn Ngọc Tân đã có thể trở lại tập luyện cùng Thanh Hóa sau thời gian điều trị chấn thương gãy xương sườn.

10:36 24/9/2025

Công Phượng còn đá được V.League không?

Trường Tươi Đồng Nai lên hạng mở ra viễn cảnh đáng chờ đợi: Nguyễn Công Phượng trở lại V.League, lần đầu kể từ năm 2022.

23 giờ trước

Hải My rạng rỡ bên Văn Hậu

Tối 30/5, Doãn Hải My rạng rỡ xuất hiện bên cạnh Đoàn Văn Hậu trong ngày CLB Công an Hà Nội đăng quang V.League 2025/26 trên sân Hàng Đẫy.

40:2401 hôm qua

Kiều Oanh

Doãn Ngọc Tân Thanh Hóa AFF Cup Doãn Ngọc Tân Thanh Hóa

    Đọc tiếp

    Tuyen thu Viet Nam chan thuong nang hinh anh

    Tuyển thủ Việt Nam chấn thương nặng

    08:07 28/8/2025 08:07 28/8/2025

    0

    Tiền vệ Doãn Ngọc Tân bị gãy xương sườn và buộc phải phẫu thuật sau tình huống va chạm với đối phương trong trận đấu giữa Thanh Hóa với Hà Tĩnh ở vòng 3 V.League 2025/26 diễn ra tối 27/8.

    Doan Ngoc Tan chan thuong nang hinh anh

    Doãn Ngọc Tân chấn thương nặng

    21:23 6/4/2025 21:23 6/4/2025

    0

    Doãn Ngọc Tân gặp chấn thương nghiêm trọng trong buổi tập của CLB Thanh Hóa và phải nghỉ ít nhất khoảng hai tháng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý