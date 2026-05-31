Hải My rạng rỡ bên Văn Hậu

|
Hải My là một trong số bạn gái, vợ, người thân cầu thủ xuất hiện trên khán đài sân Hàng Đẫy tối 30/5. Trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Becamex TP.HCM cũng là trận cầu trao cúp cho CLB Công an Hà Nội. Họ vô địch V.League mùa này sớm 3 vòng.
|
Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 rạng rỡ nổi bật trên khán đài. Cô đến sân từ sớm, theo dõi trọn vẹn trận đấu của chồng và đồng đội. Hải My mặc chiếc áo đỏ mới, chiếc áo kỷ niệm danh hiệu V.League thứ 2 của đội bóng ngành công an.
|
Cô xuống sân ăn mừng cùng chồng và gia đình. Trước đó, Văn Hậu và Hải My đã trải qua scandal hồi tháng 4 nhưng vẫn luôn xuất hiện bên nhau trong các sự kiện.
|
Đây là chức vô địch V.League thứ 2 của CLB Công an Hà Nội, thứ 5 trong sự nghiệp của Văn Hậu. Ba chức vô địch trước đó, anh giành trong màu áo CLB Hà Nội.
|
HLV Alexandre Polking cũng có danh hiệu V.League đầu tiên cùng CLB Việt Nam. Gia đình cũng tới sân cổ vũ chiến lược gia người Brazil.
|
Đội trưởng Nguyễn Quang Hải nhận cúp vô địch từ Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và du lịch Lâm Thị Phương Thanh. Quang Hải đang trải qua một mùa giải tuyệt vời ở cấp CLB. Anh chính là ứng viên lớn nhất cho danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam năm sau.
|
Đoàn Văn Hậu giương cao chiếc cúp. Bóng đá Việt Nam đang sở hữu hai hậu vệ trái đẳng cấp cao là Văn Hậu và Cao Pendant Quang Vinh (đứng cạnh Hậu, bên trái). Cánh trái cũng là cánh tấn công mạnh nhất của CAHN và tuyển Việt Nam hiện nay.
Tiết lộ về HLV Park Hang-seo
Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.